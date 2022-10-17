Балаклави жінка шиє із уживаних речей, повертаючи до життя старі светри, шарфи та пледи.

У Миколаєві волонтерка шиє балаклави для бійців. Вони потрібні постійно, ще й у великій кількості, тож жінка постала перед проблемою - де брати матеріал.

Втім, на допомогу прийшли містяни і почали приносити уживані речі. Трохи фантазії, неабияка майстерність, і результат - теплі балаклави. Військові, забираючи чергову партію, дякують. Бо шапки, що закривають обличчя, захищають не лише від холоду.

Останні стібки, і ще одна балаклава готова. Таміла Зубченко невтомна, за день може пошити і кілька десятків.

Таміла Зубченко, волонтерка:

- А тревога Вас не беспокоит ? - Вже звикли. Для мене навить у ночі, коли вона лунає, я йду лягати спати. Для мене це як відбій.

Балаклави жінка шиє із уживаних речей, повертаючи до життя старі светри, шарфи та пледи.

Це був плед. Ми підібрали один, другий. Підібрали підліткову кофту з такою гарною наліпкою. Сподіваюся, вона нікого не буде смущать.

Тетяна Рогозіна, волонтерка:

А це був дитячий плед і Таміла в нас така бджілка - трудівниця. Буде дуже гарна балаклава. Особливо підійде для підрозділів, де є собачки.

Таміла вирішила, що принесе користь саме у цій справі, після походу в театр. Випадковий образ подарував ідею.

Таміла Зубченко, волонтерка:

Нам увімкнули світло і побачили стенд, присвячений цій війні. І поряд стояв манекен у балаклаві. Воно просто промайнуло перед очима та потім крутилося у голові.

Волонтери почали міркувати над матеріалом. Через соцмережі попросили людей приносити непотрібні речі. Містяни відгукнулися.

- Ви нам речі принесли? - Так! - Дякую. - Та немає за що. - А звідки дізналися? - Сказали люди. - Добре. Дякую велике.

Міла Юрченко - засновниця благодійного фонду - каже, що запити на балаклави від військових надходять щодня.

Міла Юрченко, волонтерка:

Ми не встигаємо не фізично, не фінансово купляти. Бо буває звернень інколи буває в на 500 шапок балаклави, і на 100, і на 200.. Балаклави - це тільки початок. Ну трохи більше сотні може. У нас проблема з матеріалами, і з місцем, немає ресурсів.

Балаклава - це важливий елемент амуніції, і потрібно таких шапок багато. Василь пояснює: вони захищають не тільки від холоду.

Василь, боєць територіальної оборони:

Зимой и летом в ней очень хорошо. Это защита от ветра, от всяких попаданий на лицо. Уменьшает тепловое излучение. Но так как каждый день с ней работаем в этой балаклаве- она пачкается, бывает постирать в полевых условиях нет возможности.

Частину балаклав вже передали оборонцям.

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:

Перш за все хочу подякувати нашим волонтерам, за чудові балаклави. Вони допомагають у такий скрутний час. Скривають особистість та дуже добре гріють у ночі.

Щоб швачкам вистачало матеріалу, волонтери закликають не викидати старі речі, а приносити їх до гуманітарних штабів.