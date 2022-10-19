Netflix опублікував трейлер дитячого розвиваючого шоу "Телепузики". Ролик виклали на YouTube каналі платформи Netflix Jr.

Сервіс займеться перезапуском телепередач через 20 років після її закриття. Головні герої залишаться "старими": Тінкі-Вінкі, Діпсі, Ляля та По. Ведучим шоу буде актор Тітус Берджесс.

Прем'єру заплановано на 14 листопада.

Оригінальне шоу "Телепузики" виходило на ВВС з 1997 по 2001 рік.

Нагадаємо, серіал Netflix "Клуб полуночників" (The Midnight Club) потрапив до Книги рекордів Гіннеса.