Netflix випустив трейлер нових "Телепузиків" (відео) [ Редагувати ]
Netflix опублікував трейлер дитячого розвиваючого шоу "Телепузики". Ролик виклали на YouTube каналі платформи Netflix Jr.
Сервіс займеться перезапуском телепередач через 20 років після її закриття. Головні герої залишаться "старими": Тінкі-Вінкі, Діпсі, Ляля та По. Ведучим шоу буде актор Тітус Берджесс.
Прем'єру заплановано на 14 листопада.
Оригінальне шоу "Телепузики" виходило на ВВС з 1997 по 2001 рік.
Нагадаємо, серіал Netflix "Клуб полуночників" (The Midnight Club) потрапив до Книги рекордів Гіннеса.
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