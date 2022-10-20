Наші військові продовжують захищати українське небо, кожного дня знищуючи повітряні цілі російських окупантів.

Про це повідомляє президент Володимир Зеленський.

"Протягом місяця збито 233 Shahed-136 і десятки ракет. Лише за сьогодні (19 жовтня - ред.) й лише на Київському напрямку знищено 10 іранських дронів. Ще 11 - збито завдяки воїнам повітряного командування "Південь", - зазначив глава держави.

Зеленський розповів, що керівник ОП Андрій Єрмак провів зустріч з представниками посольств Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів та Іспанії, на якій обговорили посилення протиповітряної та протиракетної оборони України.

"Працюємо для того, щоб гарантувати повну безпеку українському небу", - додав президент.