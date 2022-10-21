Командування Збройних сил України звернулося до мешканців Білорусі та закликало їх не вступати у війну росії проти України. Відеозвернення російською мовою опубліковано на Facebook Управління стратегічних комунікацій Генштабу ЗСУ.

Вооруженные силы Украины обращаются к белорусскому народу! Веками наши народы связывали дружба и добрососедские отношения, много раз в нашей истории мы вместе боролись против общих врагов, всегда поддерживали друг друга и жили в мире. Сегодня ваше руководство готовится присоединиться к российской вооруженной агрессии против Украины, собирается втянуть белорусский народ в грязную войну, запятнать кровью и смертью.

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У зверненні сказано, що Україна ніколи не загрожувала Білорусі, а ЗСУ з 24 лютого 2022 року "жодного разу не відповіли" на те, що з території Білорусі по Україні завдають авіаційних, артилерійських та ракетних ударів.

Если армия Беларуси поддержит российскую агрессию, мы ответим. Ответим так же жестко, как отвечаем всем оккупантам на территории Украины.

Українські захисники закликали всіх громадян Білорусі "не виконувати злочинні накази керівництва про вступ у війну проти України" та не поділяти разом із росією відповідальність за воєнні злочини.

Мы призываем вас не хоронить ваших сыновей, мужей, отцов, братьев, погибших за амбиции и страх Путина и Лукашенко потерять свою власть.

ЗСУ закликають всіх, кого переправлять через білорусько-український кордон зі зброєю в руках, не застосовувати її і здаватися.

Білоруський диктатор олександр лукашенко 10 жовтня заявив, що москва та Мінськ домовилися про розгортання регіонального угруповання військ "на західних кордонах Союзної держави". Це стало відповіддю на нібито підготовку ударів з території України.

За словами лукашенка, у Білорусії розмістять "не одну тисячу" російських військових. кремль деталей не навів. Білоруське МЗС заявило, що в республіці діє режим контртерористичної операції. Лукашенко пояснив, що у Білорусі запровадили режим терористичної небезпеки.

Перші ешелони з російськими військовими прибули до Білорусі 15 жовтня.