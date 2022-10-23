Рівненщина оговтується від ворожої масованої атаки. Окупанти напередодні поцілили в два енергетичні об'єкти. Без світла і води досі обласний центр та ще кілька районів області. Є влучання й в житлові будинки. Сніжана Сидорук проінспектувала місто. Про наслідки обстрілу докладніше - в її матеріалі.

Пан Олександр показує свій дім здалеку. Ближче підійти не можемо - тепер там місце злочину, яке огородила поліція. Поряд з будинком пенсіонера впали ворожі ракети.

Олександр Ворочук, житель Рівного:

Два взрива ракети, шуміло, чути як летіло все це чути було. - Саму ракету не бачили? - Не бачив ракету, а сусід бачив. Вони низько йшли, вже видно знижалися і низько йшли шуміли. Два потужних вибуха було, на подстанцію вони влучили от.

Чоловік розповідає, коли прогриміли вибухи був на вулиці. Це його і врятувало.

Олександр Ворочук, житель Рівного:

Мені розбило всю почті квартиру. Вікна, стекла, все повилітало. Тільки ото шо зайшов, пішов в магазин взяв продуктів трошки, бо всьо прибирав ті стьокла, аби був би в хаті - то (крутить головою).

Вибухова хвиля дісталася й до хати пана Анатолія. Той мешкає за дві сотні метрів від місця попадання.

Анатолій, житель Рівного:

Вибило в мене два вікна, чотири вікна взагалі відкрилися від того вибуху, а на вхідних дверях, де броньовані двері, з внутрішньої сторони був ключ - то, як бахнуло, то аж ключ той випав.

Після вибухів одразу зникло світло майже по всьому місту. А на місці, де впали ракети, виникла пожежа. Приборкували її майже сім десятків рятувальників.

Ігор Кухарчук, заступник начальника центру з питань оперативного реагування Служби порятунку Рівненщини:

По прибуттю було встановлено, що горять трансформаторні підстанції - два автоматичних об'ємом мастила трансформаторів понад двісті метрів кубічних. Це серйозна загроза й ускладнювало нам гасіння пожежі, оскільки це легкозаймисті речовини і гасити їх в таких умовах їх дуже складно.

Від цієї пожежі чорний дим затягнув половину Рівного. Тож рятувальники робили усе можливе, аби приборкати вогонь, але швидко зробити це не давала повторна тривога.

Ігор Кухарчук, заступник начальника центру з питань оперативного реагування Служби порятунку Рівненщини:

З метою убезпечення життя особового складу і адміністрації об'єкта ми були змушені вийти на безпечну відстань. Після цього ми продовжили гасіння ліквідацію даної пожежі. Найбільше ускладнення і загроза для людей і для особового складу, який там працює, це все-таки те мастило трансформаторне, яке розгоряється і горить. Дуже висока температура і якби можливі повторні вибухи того самого трансформатора.

Людей, які живуть буля місця авіаудару, - евакуювали. Та більшість із них, як тільки дозволили, повернулися додому.

Євгенія, жителька Рівного:

Вікна на цьому повибивало в декого в середніх подʼєздах, а в нас тільки на лєстнічній вибило. А в нас вікна були откриті, щоб були закриті - тож вибило б.

Це вперше за час війни ворог бомбив Рівне. Та міська влада запевнила, що до такого удару були готові.

Олександр Третяк, міський голова Рівного:

Обійшлося без жертв. Оперативно склимо, вікна закриваємо. Критична інфраструктура залишилась без електроенергії, але основні заклади охорони здоров'я, основні об'єкти критичної інфраструктури всі були із генераторами та альтернативними джерелами живлення. Тобто місто працювало в звичному режимі. І всі комунальні служби.

22-го жовтня росіяни розбомбили в області два об'єкти енергетики. Загалом без світла окупанти залишили майже 175 тисяч абонентів. Навіть коли вдалося подати електроенергію, рівнян закликали максимально її економити. Через дефіцит потужностей в області запровадили стабілізаційні відключення. Від початку війни по Рівненщині ворог уже завдав чотирнадцять ракетних ударів.