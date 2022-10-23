У п'ятницю, 21 жовтня на околицях Дамаска в Сирії знищили лінію складання іранських безпілотників. Про це повідомляє правозахисний центр The Syrian Observatory For Human Rights (SOHR).

Ракетним ударом ізраїльської авіації у районі аеропорту неподалік Дамаска було знищено іранське підприємство зі складання безпілотників.

На знищеному об'єкті знаходилися складальні блоки безпілотників, комплектуючі та промислове обладнання, переправлені до Сирії з Ірану в січні 2022 року.

Після вибуху на Кримському мосту 8 жовтня росія почала завдавати масованих ударів по українським містам дронами-камікадзе іранського виробництва. У росії вони отримали назву "Герань-2".

Про першу партію іранських БПЛА газета The Washington Post писала наприкінці серпня, в середині вересня ЗСУ повідомили про перший збитий іранський безпілотник. Влада росії та ірану постачання БПЛА заперечує.

Нагадаємо, Британія та Євросоюз запровадили санкції проти іранської компанії - розробника дронів-камікадзе "Шахед".