У Сирії знищили цех зі складання іранських дронів [ Редагувати ]
У п'ятницю, 21 жовтня на околицях Дамаска в Сирії знищили лінію складання іранських безпілотників. Про це повідомляє правозахисний центр The Syrian Observatory For Human Rights (SOHR).
Ракетним ударом ізраїльської авіації у районі аеропорту неподалік Дамаска було знищено іранське підприємство зі складання безпілотників.
На знищеному об'єкті знаходилися складальні блоки безпілотників, комплектуючі та промислове обладнання, переправлені до Сирії з Ірану в січні 2022 року.
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Нагадаємо, Британія та Євросоюз запровадили санкції проти іранської компанії - розробника дронів-камікадзе "Шахед".
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