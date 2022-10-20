Євросоюз вніс до списку санкцій іранську компанію Shahed Aviation Industries, яка займається розробкою безпілотних апаратів серії "Шахед", які російська армія використовує в Україні. Про це повідомляє Офіційний журнал ЄС.

Під європейські санкції також потрапили голова Генштабу збройних сил Ірану Мохаммад Багері, начальник відділу постачання іранського міністерства оборони Сайєд Куреїші та командувач аерокосмічними силами Корпусу вартових ісламської революції Сайєд Агаджані.

Раніше США запровадили санкції проти компанії Safiran Airport Services, яка пов'язана з постачанням іранських безпілотників до рф.

Після вибуху на Кримському мосту 8 жовтня росія почала завдавати масованих ударів по українським містам дронами-камікадзе іранського виробництва. У росії вони отримали назву "Герань-2".

Про першу партію іранських БПЛА газета The Washington Post писала наприкінці серпня, в середині вересня ЗСУ повідомили про перший збитий іранський безпілотник. Влада росії та ірану постачання БПЛА заперечує.

У середині жовтня The Washington Post повідомила, що Іран збирається поставити росії балістичні ракети малої дальності "Фатех-110" та "Зульфікар". Також Іран планує поставити десятки безпілотників "Мохаджер-6" та "велику кількість" дронів-камікадзе "Шахед-136".

Нагадаємо, глава МЗС України Дмитро Кулеба пропонує президенту Зеленському розірвати дипломатичні відносини з Іраном.