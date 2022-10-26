До закінчення повномасштабної війни тарифи на комунальні послуги в Україні (крім газу) не зростатимуть, проте з початком опалювального сезону в середньому витрати на комуналку збільшаться.

Відповідно до закону № 7427 від 29 липня 2022 року, на час військового стану в Україні та протягом шести місяців після закінчення війни, всі комунальні платежі з опалення, газу та гарячої води мають бути заморожені станом на 24 лютого 2022 року.

За законом компенсувати різницю між ринковими тарифами та встановленим НАКом мають із державного бюджету, на це необхідно 264,3 млрд грн, пише "Обозреватель".

На період воєнного часу та протягом шести місяців після нього заборонено:

підвищувати вартість доставки газу;

підвищувати тариф на опалення;

підвищувати тариф на гарячу воду;

підвищувати тарифи на газ.

Згідно з офіційною інформацією місцевої влади, тарифи заморожені, проте насправді платити все одно доведеться більше, ніж минулого року.