Окупанти шукають інвалідність у родичів, щоб втекти з війни: перехоплення розмови [ Редагувати ]
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російські окупанти намагаються будь-якими методами втекти з війни в Україні. Зокрема, солдати рф шукають інвалідність у родичів, щоб оформити опікунство.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.
У черговій перехопленій розмові російський солдат у Донецькій області намагається дізнатися у матері про її інвалідність. Це дозволить йому відмовитися йти у наступ і повернутись додому.
"З 1 та 2 (групою - ред.) я можу стати твоїм опікуном... Мене можна звідси забрати зараз. Все, я пишу відмову тоді. А ти роби мені групу, щоб я був твоїм опікуном", - сказав росіянин.
Проте виявилося, що у матері 3 група інвалідності, тобто окупанта відправлять на передову. Він зізнається, що лише п'ятеро людей погодилися йти в бій, решта відмовилися.
"Я розумію, що я панікую. Позавчора, як серце боліло, мені лікар таблеток (дав - ред.). Я випив, напився. Мені аж так відразу легко стало і, на**й, нас тут накрили, оточили і почали стріляти", - заявив окупант.
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