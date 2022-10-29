Тотальна економія: як заощаджують електроенергію жителі Запоріжжя? [ Редагувати ]
Україні потрібна економія у понад 20% енергоресурсів. Це означає, що заощаджувати має вся країна. У Запоріжжі відімкнули вуличне освітлення. А от погодинні відключення поки не застосовували. Та попри це, на місцевих ринках та в магазинах зріс попит на ліхтарики й світлодіоди. Як економлять електрику жителі міста - дивіться.
Современные фонари могут регулироваться.
Від дрібних кишенькових ліхтариків до різних за розміром сонячних панелей. Усе це стане у пригоді під час максимальної економії електроенергії. І саме такі прилади запоріжці нині шукають на місцевих ринках та у крамницях. Продавці кажуть, після того, як країна перейшла в режим енергоощадження, попит на товари збільшився.
Віктор, приватний підприємець:
Фонарики часто спрашивают и начинается в плане, которые можно и далеко светить и как ночник поставить, которые не боятся падений. В основном идет спрос на низковольтное оборудование, либо уже с аккумулятором, либо лампочки от 12 вольт, светодиодные ленты.
Ціни на ліхтарики стартують від п'ятдесяти гривень. Мінімальна вартість сонячних панелей - чотириста гривень, і до майже двадцяти тисяч. Усе залежить від потужності та розміру приладу. Не залежуються на прилавках і павер-банки, які коштують щонайменше п'ятсот гривень. Також є попит на малі світлодіоди та батарейки, що використовують для виготовлення електричних свічок. А ще у продажу є ось такі ліхтарики схожі на флешку.
Юрій, продавець електротехніки:
Можно воспользоваться в случае отсутствия электричества централизованного. Употребляет он порядка 50-60 миллиампер и 10 ампер часовый павербанк при режиме работы три часа в день, будет работать месяц на такой лампочке.
Економити електрику закликають містян з сьомої ранку до 22 вечора. Саме у цей час потрібно відмовитись від найбільших енергоємних та не важливих електроприладів. Запоріжці, з якими ми поспілкувалися кажуть, до закликів про економію намагаються дослухатися.
Світлана, жителька Запоріжжя:
Стараємось іспользовать нагрєватєлі, допустім, всю техніку таку, яка дуже потужна з 23 до 6. Це так, так воно і є.
Ірина, жителька Запоріжжя:
Есть і ліхтариків багато, и гаджет у мене нормальный і свічки таки, і сувенірні свічки і все це є. Это можно все пережить, главное как-то относиться по-людски, а не так: та меня это не касается.
Заощадливо споживає електроенергію і різьбяр по дереву Віталій. Каже, свої роботи вирізає лише вдень біля ятки із готовими сувенірами. Електроприлади вмикає тільки пізно ввечері. Вдома має енергозберігаючі лампочки. А нещодавно власноруч зробив ліхтарик.
Віталій Бабенко, різьбяр по дереву:
В інтернеті було там, ну такий лайфхак, що можна взяти дві пальчикові батарейки, припаяти до них світлодіод і він дуже довго й от ми його так вночі теж поставили, там де треба ходити.
Наталія Бабенко, майстриня:
Зараз це вже і патріотична економія, я б вже сказала і коли нас закликають українців економити у певний час, ми до цього прислухаємось, бо розуміємо, що то необхідно для нашої країни, для нашої перемоги.
У самому місті на вечір не вмикають вуличне світло. Деякі світлофори переведені у жовтий режим. Заощаджують електрику і підприємства. Поки що електроекономія дає свої результати, втім ситуація може погіршитись у будь-який момент, зазначають в обладміністрації.
Олександр Старух, голова Запорізької обласної військової адміністрації:
Поки що відключень для цивільного сектору не було, дякуємо нашим промисловим підприємствам, які брали удар на себе, але ситуація складається так, що найближчим часом так само будуть вводитися обмеження і для цивільного сектору, житлового сектору.
Великі торгові мережі зменшують внутрішнє освітлення, яскравість зовнішньої реклами та прилеглих територій. Місцева влада вивчає варіант заміни електротранспорту на автобуси та маршрутки. Це дало б змогу зменшити навантаження на електросистему у години пік.
по темі
І майже в усіх областях, які атакував ворог за ці дні тривають відновлювальні роботи. Зокрема, наслідки ракетних обстрілів ліквідовують на Прикарпатті.
Слідчі вивчають ці рештки, записують серійні номери, за якими можна буде встановити походження. А згодом - використати в міжнародних судах як речові докази.
Масовані ракетні удари по Хмельниччині завдали області чимало лиха. Ворог пошкодив об'єкти критичної інфраструктури, житлові будинки.
Внаслідок обстрілів цілі будинки завалюються, як карткові. Від прямих влучань ворожих ракет споруди не витримують та ховають під завалами мирних людей.
Зима. Лише за одного цього слова жителів фронтових сіл на Донеччині охоплює жах. Як пережити холоди й чи взагалі можна пережити їх, люди не знають. Але і їхати з рідних стін у більш безпечні міста не хочуть.