Україні потрібна економія у понад 20% енергоресурсів. Це означає, що заощаджувати має вся країна. У Запоріжжі відімкнули вуличне освітлення. А от погодинні відключення поки не застосовували. Та попри це, на місцевих ринках та в магазинах зріс попит на ліхтарики й світлодіоди. Як економлять електрику жителі міста - дивіться.

Современные фонари могут регулироваться.

Від дрібних кишенькових ліхтариків до різних за розміром сонячних панелей. Усе це стане у пригоді під час максимальної економії електроенергії. І саме такі прилади запоріжці нині шукають на місцевих ринках та у крамницях. Продавці кажуть, після того, як країна перейшла в режим енергоощадження, попит на товари збільшився.

Віктор, приватний підприємець:

Фонарики часто спрашивают и начинается в плане, которые можно и далеко светить и как ночник поставить, которые не боятся падений. В основном идет спрос на низковольтное оборудование, либо уже с аккумулятором, либо лампочки от 12 вольт, светодиодные ленты.

Ціни на ліхтарики стартують від п'ятдесяти гривень. Мінімальна вартість сонячних панелей - чотириста гривень, і до майже двадцяти тисяч. Усе залежить від потужності та розміру приладу. Не залежуються на прилавках і павер-банки, які коштують щонайменше п'ятсот гривень. Також є попит на малі світлодіоди та батарейки, що використовують для виготовлення електричних свічок. А ще у продажу є ось такі ліхтарики схожі на флешку.

Юрій, продавець електротехніки:

Можно воспользоваться в случае отсутствия электричества централизованного. Употребляет он порядка 50-60 миллиампер и 10 ампер часовый павербанк при режиме работы три часа в день, будет работать месяц на такой лампочке.

Економити електрику закликають містян з сьомої ранку до 22 вечора. Саме у цей час потрібно відмовитись від найбільших енергоємних та не важливих електроприладів. Запоріжці, з якими ми поспілкувалися кажуть, до закликів про економію намагаються дослухатися.

Світлана, жителька Запоріжжя:

Стараємось іспользовать нагрєватєлі, допустім, всю техніку таку, яка дуже потужна з 23 до 6. Це так, так воно і є.

Ірина, жителька Запоріжжя:

Есть і ліхтариків багато, и гаджет у мене нормальный і свічки таки, і сувенірні свічки і все це є. Это можно все пережить, главное как-то относиться по-людски, а не так: та меня это не касается.

Заощадливо споживає електроенергію і різьбяр по дереву Віталій. Каже, свої роботи вирізає лише вдень біля ятки із готовими сувенірами. Електроприлади вмикає тільки пізно ввечері. Вдома має енергозберігаючі лампочки. А нещодавно власноруч зробив ліхтарик.

Віталій Бабенко, різьбяр по дереву:

В інтернеті було там, ну такий лайфхак, що можна взяти дві пальчикові батарейки, припаяти до них світлодіод і він дуже довго й от ми його так вночі теж поставили, там де треба ходити.

Наталія Бабенко, майстриня:

Зараз це вже і патріотична економія, я б вже сказала і коли нас закликають українців економити у певний час, ми до цього прислухаємось, бо розуміємо, що то необхідно для нашої країни, для нашої перемоги.

У самому місті на вечір не вмикають вуличне світло. Деякі світлофори переведені у жовтий режим. Заощаджують електрику і підприємства. Поки що електроекономія дає свої результати, втім ситуація може погіршитись у будь-який момент, зазначають в обладміністрації.

Олександр Старух, голова Запорізької обласної військової адміністрації:

Поки що відключень для цивільного сектору не було, дякуємо нашим промисловим підприємствам, які брали удар на себе, але ситуація складається так, що найближчим часом так само будуть вводитися обмеження і для цивільного сектору, житлового сектору.

Великі торгові мережі зменшують внутрішнє освітлення, яскравість зовнішньої реклами та прилеглих територій. Місцева влада вивчає варіант заміни електротранспорту на автобуси та маршрутки. Це дало б змогу зменшити навантаження на електросистему у години пік.