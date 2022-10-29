Окупанти підвезли чергові партії мобілізованих на Херсонщину, повідомляють у Генштабі. А українські захисники роблять своє - завдають ударів по транспортних артеріях на тимчасово захоплених рашистами територіях. Чергова "бавовна" сталася у Херсоні. За попередньою інформацією, вибухи пролунали на Антонівському мосту. Подробиці - далі.

Свідки кажуть: було кілька потужних вибухів, а потім у небо піднявся стовп диму.

Щоб зруйнувати Антонівський міст як головну транспортну артерію ворога, українські військові вкотре завдали прицільного удару по переправі. Рашисти знову розповіли: їхня ППО надійна, а міст функціонує, і це при тому, що знизу виглядає - ось так.

Ситуація на Херсонщині складна, але контрольована, кажуть у ЗСУ. Окупанти продовжують завдавати ударів по наших позиціях. Напередодні артилерією та реактивними системами залпового вогню рашисти обстріляли й цивільних у Бериславському районі. Українські захисники у відповідь знищили ворожі склади з боєприпасами. І не лише їх!

Владислав Назаров, спікер ОК "Південь":

Ракетно-артилерійськими підрозділами Сил оборони, протягом бойового дня виконано близько 130 вогневих завдань. Втрати ворога у живій силі - 44 рашисти. На додачу до ранішніх літака і гелікоптера, знищено ворожий танк, два міномети та три одиниці автобронетехніки. В Бериславському районі наші ракетники утилізували два склади з боєприпасами та ангар зі скупченням техніки ворога.

Вже немає сумнівів: росіяни не відступають. Так званий "відступ" з Херсона, який імітували вороги, є інформаційною операцією. Про це сказав президент Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському виданню.

Володимир Зеленський, президент України:

Я не бачу, щоб вони тікали з Херсона. Це інформаційна атака. Щоб ми пішли туди, перекинувши війська з інших небезпечних напрямків.

Тому українська армія крок за кроком звільняє окуповані території. Так, напередодні десантники влаштували полювання на бронетехніку російських окупантів.

По моєму неплохо, но ждем.

Успіхи українських захисників підтверджують і вороги. Вони оприлюднили в мережі відео, на якому жаліються, що від складу техніки ЗСУ залишили лише брухт.

Вот так "сильна" русская армія. С*ка. - Я з ДНР. Тут все, с*ка, разбита русская техника.

Великі втрати в чеченському підрозділі на Херсонщині визнав і кадиров. Під час прильоту по базі окупантів, які розташувалися в школі в селі Каїри, загинули 23 бійці, ще з півсотні - поранені. Втім, кадиров чомусь забув сказати, що в цій операції українським оборонцям допоміг один з його вояків. Кадирівець засвітив місце дислокації загарбників у тіктоку.

Ну що момент істини..так ідеально.

На деокупованих територіях наші військові розміновують те, що по собі залишили загарбники. Окупанти мінували усе, що бачили.

Хлопці он несуть кінечний результат роботи. Велика Олександрівка - скільки цього гі*на тут.

Рашисти ж заявили про завершення, так би мовити, евакуації цивільних. Самі й визнали: їхати невідомо куди в росію хоче зовсім мало людей. Зрештою, ті, хто послухав колаборантів, теж не мовчать. Чимало дорослих і дітей з правобережної Херсонщини, яким обіцяли золоті гори, розселили абиде. Бо не людьми переймаються окупанти, а тим, як намародерити найбільше.

Олександр Самойленко, голова Херсонської облради:

Вони кидають своїх поранених, закопують живцем своїх військових. Натомість вивозять все з державних підприємств, організацій і лікарень. Відомо, що на сьогодні вони вивезли з онкодиспансеру опромінювач, який використовувався для променевої терапії в лікуванні онкозахворювань.

Усіх, хто допомагає ворогам, буде покарано. Так, на звільненій території Херсонщини правоохоронці повідомили про підозру чотирьом жителям Бериславського району, які брали участь у проведенні псевдореферендуму. Підозрювані у супроводі озброєних представників рф ходили по домівках місцевих з бюлетенями та скринькою, "рекомендуючи" взяти участь у незаконному голосуванні. Нині колаборанти під вартою.