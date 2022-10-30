Знеструмлення Рвіного: які райони міста залишилися без світла [ Редагувати ]
У неділю вранці, 30 жовтня, у Рівному сталися аварійні відключення електроенергії. Про це повідомляє мер міста Олександр Третяк в Telegram.
Частина міста залишилася без світла.
Через відключення знеструмлені район Грабника, центр міста, район ТзОВ "Рівнеобленерго". Аварійна бригада електриків вже працює.
Міський голова закликав жителів Рівного зменшити споживання електроенергії до мінімуму. Містян просять не вмикати енергоємні прилади.
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