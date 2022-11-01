На відсутність харчів скаржаться і в Лисичанську

Палає техніка ворожа на Донеччині. Біля Бахмуту українські військові приземлили ворожий вертоліт Мі-8. Це місто та його околиці - є головною бойовою точкою, де російські війська застосовують усі види ствольної артилерії, РСЗВ, міномети, а також намагаються штурмувати.

Як повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, інтенсивність атак рашистів дуже велика, тому війська України щодня здійснюють подвиг, не дозволяючи противнику прорвати оборону.

Окупантам немає спокійного життя і на Луганщині. То в полях гинуть, то відпочиваючи в готелі. Про те, що відбувається на Донбасі - далі у нашому огляді.

"Яке безглузде самогубство" міг подумати оператор ПЗРК, побачивши рашистський вертоліт Мі-8 десь над полями Донеччини. Постріл. Гвинтокрил спалахує і падає на землю.

Тим часом неподалік Бахмута рашисти намагаються сховатися від вогню української артилерії. Гру в піжмурки вони програють. На найпекельнішій ділянці фронту в українських захисників є певні успіхи.

Єгор Фірсов, військовослужбовець Збройних сил України:

Прорвали лінію оборони й просунулись вглиб значно… Забрали собі стратегічні локації, стратегічні пункти. Умовно кажучи, де стояли роти нашого батальйону, де сиділи в окопах на першій лінії оборони - зараз ці окопи й бліндажі вже вважаються тилом.

У самому ж Бахмуті порожні вулиці. Канонада не вщухає. Рашисти б'ють по будинках мирних жителів.

Стекла вылетают - мы ставим. Мы вот только что убрали с сыном. Там разбито. Четвертый прилет у нас. У этих прямо в дом вот так прошло. У Юры так не было. Це йому, конечно, здорово повредило. Оце такі сосєді.

Поліцейські документують рашистські злочини та привозять стареньким гуманітарну допомогу, ліки.

Ой, спасибо вам огромное - Нуждались? - Очень. Очень даже. - На первое время, потом еще вам привезем.

У місті майже не лишилося відчинених магазинів та аптек. Мешканцям селища Опитне до найближчої крамниці кілька кілометрів пішки. Люди вдячні волонтерам, які, ризикуючи життям, везуть їм хліб. На протилежному кінці міста розбирають завали після одного з прильотів у багатоповерхівку.

Нашли еще одного человека.

Місцеві вимушені готувати їжу на багаттях. Як і жителі Авдіївки. Це місто також під постійними обстрілами рашистів. Люди, які залишилися тут, показують, як облаштували побут у підвалі.

А у вас тут тепло - Угу, чай закипятили. - А спите где? - Там. - Здесь спим. - А сколько вас здесь человек? - Здесь пять, там еще двое спускаются.- Тут свежо так. - Свежо, 12 градусов.

А це розбита та розграбована птахофабрика неподалік Святогірська. До приходу рашистів тут було близько восьмисот тисяч курей. А лишилося декілька десятків. Співробітники намагаються навести лад після навали рашистських ординців.

Птица погибла от отсутствия электроэнергии и отопления. Вот посмотрите!

На Луганщині поблизу Невського рашистам непереливки. Із самохідними артустановками та вантажівками з боєкомплектом трапилася бавовна.

А ще бавовнятко завітало до Алчевська. Прилетіло до готелю, де з комфортом розташувалися московити. Гучно було у Луганську та поблизу. Остерігаючись контрнаступу, окупанти підривають мости. Та українських оборонців не спинити - звільнили на Луганщині дев'ять населених пунктів. На тимчасово окупованій території - гуманітарна криза.

Сергій Гайдай, начальник Луганської обласної військової адміністрації:

Жителі Кремінної кинуті практично напризволяще. У кранах іноді з'являється вода, світло та газ відсутні. Полиці магазинів пустішають - продуктів майже немає, а на ті, що залишилися, ціни зростають майже щодня.

На відсутність харчів скаржаться і в Лисичанську. Тож, люди чекають на повернення української влади та вірять в наших оборонців.