Завдяки цим заходам український експорт до ЄС у цьому році зріс на 16,5%

У Брюсселі через загострення навколо морських зернових коридорів з України наполягли на необхідності подальшого розвитку наземного шляху експорту української продукції. Зокрема йдеться про так звані "коридори солідарності". Що це за ініціатива - нагадає і докладно розкаже про її результати Олена Абрамович.

Про запуск "коридорів солідарності" Єврокомісія оголосила в середині травня. Зернової угоди тоді ще не уклали, а перед збором нового врожаю українським фермерам потрібно було якось експортувати 20 мільйонів тонн зерна зі сховищ. У Брюсселі тоді зняли будь-які мита для української сільськогосподарської продукції та взялися за налагодження швидшого перетину сухопутних кордонів - залізницею та вантажівками.

Адіна Валян, єврокомісарка з питань транспорту:

Ми розробили 20 кроків, які допоможуть рухатись українському зерну у короткостроковій перспективі й посилити рух товарів між Україною та ЄС у довгостроковій перспективі. Серед них запуск логістичної платформи, яка допоможе промисловим асоціаціям, трейдерам, сервісам Єврокомісії, країнам-членам і українській владі легше звʼязуватися один з одним і вирішувати термінові питання без затримок.

За такої величезної кількості гравців робота рухалася не так швидко, як хотілося б, та все ж з часом коридори таки запрацювали й дали свої результати. Завдяки цим заходам український експорт до ЄС, попри війну, у цьому році зріс на 16,5%. Наземними коридорами солідарності за менш ніж п'ять місяців вивезли майже 30 мільйонів тонн продукції.

Штефан Де Керсмакер, пресофіцер Єврокомісії:

Сільськогосподарської продукції з допомогою цих "коридорів солідарності" Україна експортувала понад 14 мільйонів тонн з травня по 20 жовтня. І за цей же період було експортовано 15 мільйонів тонн не сільськогосподарської продукції, наприклад, сталі, нафти тощо.

Звісно, транспортування товарів потягами - через різну ширину колій в Україні та країнах ЄС - звужує роботу цих коридорів. А вивезення вантажівками, за постійного здорожчання бензину, - це зайві витрати для фермерів. Тим не менше, хоча б частково вирішити проблему експорту українського зерна це допомогло. І на потребі посилити роботу наземних коридорів зараз, під час чергової спроби росії заблокувати експорт українського зерна через морські порти, наголошують західні партнери.

Катрін Колонна, міністр Європи та закордонних справ Франції:

Європа продовжує свої "коридори солідарності" по всьому континенту. Більше половини врожаю українських зернових, необхідних для глобальної продовольчої безпеки, встигли залишити Україну таким чином.

Одним зі способів розширити коридори солідарності між Україною та ЄС є перехід Укрзалізниці на європейські рейки - принаймні на певних ділянках. Європейська комісія разом з Європейським інвестиційним банком уже розробляють техніко-економічне обґрунтування для зʼєднання української та молдовської залізниць із Транс'європейською транспортною мережею. Щоправда, ця ініціатива - довгострокова. І радше допоможе Україні у післявоєнній торгівлі з ЄС. Яка, без сумніву - ще більше зросте в обсягах.