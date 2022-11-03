Мобілізація в росії завершилася, але російські чоловіки продовжують отримувати повістки [ Редагувати ]
Мобілізація в росії завершилася - про це вже відзвітували усі: від міністра оборони до самого президента рф. Але російські чоловіки продовжують отримувати повістки. Часткова мобілізація в рф почалася після підписання відповідного указу путіним. Правозахисники стверджують: і щоб цей процес завершити - потрібно окреме розпорядження. Але в кремлі вирішили інакше.
Напередодні ж у рф стартував осінній призов. У військкоматах та на полігонах - плутанина. Кого навчатимуть військовій справі, а кого відправлятимуть на утилізацію в Україну - розбиралася Марина Біленька.
Житель Санкт-Петербурга знайшов повістку в своїй поштовій скриньці в ніч на 30-те жовтня. До 24-річного мешканця Іркутська з військоммату прийшли ввечері 31-го. Так само - після слів Шойгу про завершення мобілізації - повістку вручили мешканцю Іванового.
Очільник міноборони росії сергій шойгу оголосив про закінчення мобілізації минулої п'ятниці. Доповів путіну, що завдання набрати 300 тисяч осіб повністю виконано.
сергій шойгу, міністр оборони росії:
Никаких дополнительных заданий не планируется. Военные комиссариаты в рамках специальной военной операции по комплектованию войск только за счет приема добровольцев и кандидатов по прохождению военной службы по контракту.
Як же пояснити надходження повісток росіянам? Губернатор курської області заявив, ніби в регіоні триває модернізація військкоматів та військового обліку.
роман старовойт, губернатор курської області рф:
Можливо, надходитимуть повістки до резервістів. Прошу сприймати їх не як мобілізацію, а як заклик піти у військкомат для уточнення облікових даних.
Аналогічну заяву зробив військком Пензенської області.
Натомість житель Ростовської області, який прийшов до комісаріату наступного дня після завершення мобілізації, дивом опинився у "добровольцях".
Російськомовний телеканал RTVI:
На його подив, повістку не анулювали, а записали добровольцем і сказали прийти "готовим" 2 листопада. Чоловік запевняє, що згоди не давав і не має бажання проходити службу.
Усі ці непорозуміння, на думку російських юристів - наслідок недосконалої законодавчої бази. Нинішня мобілізація - перша в росії з 1941-го року. Відповідно, документи, які її регламентують - в історії сучасної рф на практиці не застосовувалися. І як завершити мобілізацію - ніхто не знає.
Павло Чіков, голова російської правозахисної групи "Агора":
На відміну від воєнного стану, запровадження та скасування якого указами президента прямо прописані у законі, закінчення мобілізації нічим не передбачено.
Юристи президента дійшли висновку, що можна обійтися без указу. Напередодні про це повідомив речник путіна дмитро пєсков.
дмитро пєсков, речник президента росії:
Повідомляємо - указ не потрібен. Відповідно, точку поставлено. Часткову мобілізацію завершено... Міністерство оборони вже надіслало телеграми до військкоматів з вказівкою зупинити розсилку мобілізаційних повісток.
Цікаво, що мобілізовані громадяни рф мають статус військовослужбовців, які служать за контрактом. В указі президента йдеться про те, що контракти діють до закінчення періоду часткової мобілізації. Отже, якщо її не завершувати - служба є довічною.
Павло Чіков, голова російської правозахисної групи "Агора":
Припинення мобілізації позбавить владу можливості без нового указу ініціювати наступні мобілізаційні заходи, якщо вони знадобляться.
А вони - знадобляться. Нову хвилю мобілізації варто очікувати в рф на початку наступного року, переконаний російський правозахисник Сергій Кривенко.
Сергій Кривенко, російський правозахисник:
То, что сказал Шойгу, это, по всей видимости, та первая волна мобилизованных, которые сейчас были призваны, они, действительно, отправлены в войска. Но это совершенно не означает, что мобилизация завершена.
Паузу між першою і другою хвилями, імовірно, забезпечить осінній призов, який розпочався в рф напередодні і триватиме до кінця року. За цей час російська армія планує прийняти у свої жорнова 120 тисяч новобранців. Це повнолітні чоловіки віком до 27-ми років, які не в запасі. Служитимуть вони рік. Генштаб обіцяє не відправляти строковиків на фронт, а також у військові частини на незаконно анексованих територіях України.
андрій картаполов, голова комітету держдуми рф з оборони:
Призовників можуть направити служити в регіони по сусідству з зоною бойових дій, наприклад у білгородську та курську області або на чорноморський флот, що базується в Севастополі. Але жодної участі у бойових діях строковики не братимуть.
Експерти американського Інституту вивчення війни вважають такі заяви неправивими. А брешуть, щоб майбутні солдати не ухилялися від призову.
Американський Інститут вивчення війни:
Призовники майже напевно будуть відправлені в Україну у березні чи квітні 2023 року, після того, як пройдуть підготовку, а можуть бути відправлені і раніше, якщо знадобиться реагувати на зміни на полях битв.
Все актуальнішим у рф стає питання відповідальності за ухилення від призову. Строковики мають чого боятися - їм загрожує штраф - до 200-от тисяч рублів, або ж до двох років - чи то примусових робіт, чи вʼязниці.
Російські депутати намагалися пропхати в держдуму законопроект, що узаконив би ще суворішу кару. Позбавлення волі - до п'яти років чи штрафи на суму до півмільйона рублів.
Утім, якщо вірити авторам цього документу - із припинення мобілізації немає необхідності карати ухилянтів.
Правозахисники в рф наголошують: нині ухилення рятує життя, а індивідуальний спротив працює. Відкосити на цьому етапі набагато простіше, адже, щойно росіянин стає військовослужбовцем - з армії може піти або калікою, або - у в'язницю.
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У росії після нібито завершення часткової мобілізації досі реєструють видачу повісток