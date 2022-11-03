Все актуальнішим у рф стає питання відповідальності за ухилення від призову.

Мобілізація в росії завершилася - про це вже відзвітували усі: від міністра оборони до самого президента рф. Але російські чоловіки продовжують отримувати повістки. Часткова мобілізація в рф почалася після підписання відповідного указу путіним. Правозахисники стверджують: і щоб цей процес завершити - потрібно окреме розпорядження. Але в кремлі вирішили інакше.

Напередодні ж у рф стартував осінній призов. У військкоматах та на полігонах - плутанина. Кого навчатимуть військовій справі, а кого відправлятимуть на утилізацію в Україну - розбиралася Марина Біленька.

Житель Санкт-Петербурга знайшов повістку в своїй поштовій скриньці в ніч на 30-те жовтня. До 24-річного мешканця Іркутська з військоммату прийшли ввечері 31-го. Так само - після слів Шойгу про завершення мобілізації - повістку вручили мешканцю Іванового.

Очільник міноборони росії сергій шойгу оголосив про закінчення мобілізації минулої п'ятниці. Доповів путіну, що завдання набрати 300 тисяч осіб повністю виконано.

сергій шойгу, міністр оборони росії:

Никаких дополнительных заданий не планируется. Военные комиссариаты в рамках специальной военной операции по комплектованию войск только за счет приема добровольцев и кандидатов по прохождению военной службы по контракту.

Як же пояснити надходження повісток росіянам? Губернатор курської області заявив, ніби в регіоні триває модернізація військкоматів та військового обліку.

роман старовойт, губернатор курської області рф:

Можливо, надходитимуть повістки до резервістів. Прошу сприймати їх не як мобілізацію, а як заклик піти у військкомат для уточнення облікових даних.

Аналогічну заяву зробив військком Пензенської області.

Натомість житель Ростовської області, який прийшов до комісаріату наступного дня після завершення мобілізації, дивом опинився у "добровольцях".

Російськомовний телеканал RTVI:

На його подив, повістку не анулювали, а записали добровольцем і сказали прийти "готовим" 2 листопада. Чоловік запевняє, що згоди не давав і не має бажання проходити службу.

Усі ці непорозуміння, на думку російських юристів - наслідок недосконалої законодавчої бази. Нинішня мобілізація - перша в росії з 1941-го року. Відповідно, документи, які її регламентують - в історії сучасної рф на практиці не застосовувалися. І як завершити мобілізацію - ніхто не знає.

Павло Чіков, голова російської правозахисної групи "Агора":

На відміну від воєнного стану, запровадження та скасування якого указами президента прямо прописані у законі, закінчення мобілізації нічим не передбачено.

Юристи президента дійшли висновку, що можна обійтися без указу. Напередодні про це повідомив речник путіна дмитро пєсков.

дмитро пєсков, речник президента росії:

Повідомляємо - указ не потрібен. Відповідно, точку поставлено. Часткову мобілізацію завершено... Міністерство оборони вже надіслало телеграми до військкоматів з вказівкою зупинити розсилку мобілізаційних повісток.

Цікаво, що мобілізовані громадяни рф мають статус військовослужбовців, які служать за контрактом. В указі президента йдеться про те, що контракти діють до закінчення періоду часткової мобілізації. Отже, якщо її не завершувати - служба є довічною.

Павло Чіков, голова російської правозахисної групи "Агора":

Припинення мобілізації позбавить владу можливості без нового указу ініціювати наступні мобілізаційні заходи, якщо вони знадобляться.

А вони - знадобляться. Нову хвилю мобілізації варто очікувати в рф на початку наступного року, переконаний російський правозахисник Сергій Кривенко.

Сергій Кривенко, російський правозахисник:

То, что сказал Шойгу, это, по всей видимости, та первая волна мобилизованных, которые сейчас были призваны, они, действительно, отправлены в войска. Но это совершенно не означает, что мобилизация завершена.

Паузу між першою і другою хвилями, імовірно, забезпечить осінній призов, який розпочався в рф напередодні і триватиме до кінця року. За цей час російська армія планує прийняти у свої жорнова 120 тисяч новобранців. Це повнолітні чоловіки віком до 27-ми років, які не в запасі. Служитимуть вони рік. Генштаб обіцяє не відправляти строковиків на фронт, а також у військові частини на незаконно анексованих територіях України.

андрій картаполов, голова комітету держдуми рф з оборони:

Призовників можуть направити служити в регіони по сусідству з зоною бойових дій, наприклад у білгородську та курську області або на чорноморський флот, що базується в Севастополі. Але жодної участі у бойових діях строковики не братимуть.

Експерти американського Інституту вивчення війни вважають такі заяви неправивими. А брешуть, щоб майбутні солдати не ухилялися від призову.

Американський Інститут вивчення війни:

Призовники майже напевно будуть відправлені в Україну у березні чи квітні 2023 року, після того, як пройдуть підготовку, а можуть бути відправлені і раніше, якщо знадобиться реагувати на зміни на полях битв.

Все актуальнішим у рф стає питання відповідальності за ухилення від призову. Строковики мають чого боятися - їм загрожує штраф - до 200-от тисяч рублів, або ж до двох років - чи то примусових робіт, чи вʼязниці.

Російські депутати намагалися пропхати в держдуму законопроект, що узаконив би ще суворішу кару. Позбавлення волі - до п'яти років чи штрафи на суму до півмільйона рублів.

Утім, якщо вірити авторам цього документу - із припинення мобілізації немає необхідності карати ухилянтів.

Правозахисники в рф наголошують: нині ухилення рятує життя, а індивідуальний спротив працює. Відкосити на цьому етапі набагато простіше, адже, щойно росіянин стає військовослужбовцем - з армії може піти або калікою, або - у в'язницю.