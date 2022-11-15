15 листопада у складі Збройних Сил України було створене нове формування - 47 бригада, яка зросла до таких масштабів за часи повномасштабної війни з окремого батальйону. Про це повідомив її головний майстер-сержант, письменник і блогер Валерій Маркус.

З сьогоднішнього дня ми - 47 бригада. Бюрократичні процедури розширення пройдені. Тепер, в найкоротші терміни доотримуємо озброєння, техніку і повертаємось на фронт, вже в статусі бригади.

До розширення комбатом в/ч був 25-річний капітан Іван "Бескід" Шаламага.

В/ч А4699 була створена у квітні 2022 року з добровольців (військовослужбовців і військових-фахівців), які після співбесіди укладають контракт і проходять додатковий військовий вишкіл. Підрозділ розрісся від окремого штурмового батальйону до окремого полку, а тепер і бригади.

У червні 47-й батальйон брав участь у боях під Світлодарськом у Донецькій області.