У складі ЗСУ з'явилася 47-а штурмова бригада - Маркус [ Редагувати ]
15 листопада у складі Збройних Сил України було створене нове формування - 47 бригада, яка зросла до таких масштабів за часи повномасштабної війни з окремого батальйону. Про це повідомив її головний майстер-сержант, письменник і блогер Валерій Маркус.
З сьогоднішнього дня ми - 47 бригада. Бюрократичні процедури розширення пройдені. Тепер, в найкоротші терміни доотримуємо озброєння, техніку і повертаємось на фронт, вже в статусі бригади.
До розширення комбатом в/ч був 25-річний капітан Іван "Бескід" Шаламага.
В/ч А4699 була створена у квітні 2022 року з добровольців (військовослужбовців і військових-фахівців), які після співбесіди укладають контракт і проходять додатковий військовий вишкіл. Підрозділ розрісся від окремого штурмового батальйону до окремого полку, а тепер і бригади.
У червні 47-й батальйон брав участь у боях під Світлодарськом у Донецькій області.
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