У Херсоні запрацювали банки: де відкрилися відділення [ Редагувати ]
З середи, 16 листопада, у звільненому Херсоні відновлюють роботу відділення "Ощадбанку" та "ПриватБанку". Про це повідомляє Мінреінтеграції.
Сьогодні херсонці вже зможуть отримати доступ до банківських операцій – починають працювати відділення "Ощадбанку" та "ПриватБанку".
Де відкрилися відділення:
- "Ощадбанк" відновлює повноцінну роботу відділення та банкомату за адресою: м. Херсон, вул. Чорноморська, 29-А. Графік роботи: з 09:00 до 15:00.
- "ПриватБанк" частково надаватиме послуги у центральному відділенні, розташованому в обласному центрі на вул. Потьомкінська, 20. Графік роботи: з 09:00 до 16:00.
Найближчим часом до роботи повернуться й інші відділення цих банків, зазначили у Мінреінтеграції.
Крім того, там нагадали, що у місті працює гаряча лінія гуманітарного штабу, звернутися на яку можна за телефоном: (066) 637-49-85 або написати до месенджерів Viber, Telegram, Signal, WhatsApp за номером: (098) 176-16 -98.
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