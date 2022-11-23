"Ми вас бачимо", "Херсон - це Україна", "НІ – референдуму", "ЗСУ вже близько". Такі надписи російські загарбники кожного дня бачили в окупованих містах півдня.

Олександр Васильченко зустрівся з активістами громадського супротиву в звільненому Херсоні.

Як починалися акції непокори, як розвивався рух опору і через що довелося пройти активістам, які потрапили у полон - дивіться далі.