Громадський супротив у Херсоні: як починалися акції непокори [ Редагувати ]
"Ми вас бачимо", "Херсон - це Україна", "НІ – референдуму", "ЗСУ вже близько". Такі надписи російські загарбники кожного дня бачили в окупованих містах півдня.
Олександр Васильченко зустрівся з активістами громадського супротиву в звільненому Херсоні.
Як починалися акції непокори, як розвивався рух опору і через що довелося пройти активістам, які потрапили у полон - дивіться далі.
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