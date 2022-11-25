Енергетики забезпечили вже понад 70% потреб споживання в усій країні. Про це повідомляє "Укренерго".

Але в системі ще є 30%-й дефіцит. Через це в усіх областях введені і планові, і аварійні графіки вимкнення світла.

У першу верну подано живлення на об’єкти критичної інфраструктури в усіх областях: котельні, газорозподільчі станції, водоканали, очисні споруди, в деяких регіонах працює громадський електротранспорт.

Атомні станції набирають потужність. Забезпечено живлення потреб ЗАЕС.

Також продовжуються роботи по відновленню живлення побутовим споживачам.

Але в "Укренерго" попередили, темпи відновлення сповільнюють складні погодні умови: через сильний вітер, дощ та мінусову температуру вночі до пошкоджень, завданих російськими ракетами, додаються обмерзання та пориви проводів в розподільчих мережах (обленерго).

Разом з тим, дефіцит електроенергії в системі зберігається.

Наразі це 30% від загального обсягу споживання. У зв’язку з цим в усіх областях України введені і планові, і аварійні графіки обмеження споживання.