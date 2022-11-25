В Україні відновлено понад 70% електроенергії [ Редагувати ]
Енергетики забезпечили вже понад 70% потреб споживання в усій країні. Про це повідомляє "Укренерго".
Але в системі ще є 30%-й дефіцит. Через це в усіх областях введені і планові, і аварійні графіки вимкнення світла.
У першу верну подано живлення на об’єкти критичної інфраструктури в усіх областях: котельні, газорозподільчі станції, водоканали, очисні споруди, в деяких регіонах працює громадський електротранспорт.
Атомні станції набирають потужність. Забезпечено живлення потреб ЗАЕС.
Також продовжуються роботи по відновленню живлення побутовим споживачам.
Але в "Укренерго" попередили, темпи відновлення сповільнюють складні погодні умови: через сильний вітер, дощ та мінусову температуру вночі до пошкоджень, завданих російськими ракетами, додаються обмерзання та пориви проводів в розподільчих мережах (обленерго).
Разом з тим, дефіцит електроенергії в системі зберігається.
Наразі це 30% від загального обсягу споживання. У зв’язку з цим в усіх областях України введені і планові, і аварійні графіки обмеження споживання.
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