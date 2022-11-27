Масований обстріл Києва: патрульні показали відео перших хвилин після удару [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Інспектори патрульної поліції Києва опинилися за декілька десятків метрів від місця, де стався вибух внаслідок масованого ракетного удару росіян 23 листопада. Вони показали перші хвилини після вибуху на відео.
Про це повідомляє перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
Повідомляється, що 23 листопада інспектори рухалися на свій квадрат патрулювання, коли стався вибух.
Патрульні відправилися в епіцентр події пішки, адже на дорогах утворився непроїзний затор. Після прибуття на місце вони почали надавати домедичну допомогу постраждалим. Одному чоловіку з важким пораненням кінцівки наклали турнікет та передали військовим медикам.
Потім на місце подій приїхали додаткові екіпажі поліції, карети швидкої допомоги та рятувальники.
Далі забезпечили безперешкодний проїзд оперативного транспорту, охорону місця події й допомогу в евакуації потерпілих.
"Готуйтесь до різних сценаріїв віроломства ворога. Світло, вода, тепло, інфраструктура, темрява на вулицях - ми все це подолаємо разом і вистоїмо. Разом. Це все тимчасове. А воля і свобода - вічні. Пам’ятаємо це і стоїмо", - додав Білошицький.
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