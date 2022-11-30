У Херсоні - "світлішає". Там поступово відновлюють електропостачання. Його вдалося дати вже половині міста. І працюють комунальники під вогнем. Бо після звільнення Херсон та область стали мішенню для росіян. Лише за минулу добу вони обстріляли регіон 18 разів.

Нині ремонтні бригади обстежують зруйновані мости і починають відновлення. Там, де це можливо, облаштовують понтонні переправи та тимчасові об'їзди. Новини з Херсонщини зібрав Євген Соломін.

Херсонщина оговтується від приходу і відходу "рускава міра". Коли росіяни на танках заходили у місто, де їх не чекали, тут була цивілізація. Коли московити втікали, зруйнували все. Але українців так і не підкорили.

У деокупований Херсон повертається електрика, а з нею починають працювати насоси на водогонах. Вода в квартирах поки що не придатна для споживання і бурого кольору, але херсонці радіють і їй. Світло повертати непросто, адже при відступі друга армія світу повоювала з трансформаторами і всіх перемогла. Підвідні та розподільчі мережі тут фактично відбудовують наново.

За інформацією "Херсонобленерго":

Терміни ремонту можуть змінюватися під час робіт, оскільки ситуація досить непрогнозована. До війни Херсон живило три магістральні лінії електропередач. Всі вони зруйновані. Вартість зруйнованої інфраструктури попередньо оцінена в 1,5-2 млрд грн.

Партизани, які наводили жах на окупантів та корегували вогонь по московитах вийшли з підпілля. Але представники спротиву діють на лівобережній окупованій частині Херсонщини. І їхня боротьба триває.

Хлопці працювали свідомо, нікому нічого не треба було вказувати. Вночі виходили, вбиралися в підвалах, брали велосипеди, самокати. Розʼїжджались, красили: "ЗСУ вже тут", "ЗСУ рядом" і втікали, щоб нас не зловили.

Колаборанти ще сподіваються вийти сухими з води. Частину їх росіяни покинули – "забули" у місті. Але херсонське підпілля усіх знає в обличчя. СБУ та контррозвідка щодня арештовує. Цього разу - заступника херсонського міського голови. Його російський посіпака Сальдо поставив керувати житлово-комунальним господарством. Затриманому за зраду світить тривале увязнення.

Ольга Чиканова, речник ДБР:

Зрадник брав участь в організації робіт в житлово-комунальній сфері за російським законодавством. Налагоджував окупаційні схеми стягнення з населення послугів за ЖКГ. Також він готував приміщення для проведення фейкового референдуму.

Окупанти ж, продовжують нищити визволене місто вогнем. Напередодні обстріляли обласну лікарню. Вікна повилітали, але постраждалих немає. 86-річному Юрію рашисти поцілили в квартиру. Вона була на останньому поверсі багатоповерхівки. Стіни тепер немає.

Тривають хаотичні обстріли інших районів обласного центру. Бомбосховища працюють. Встановлюють укриття і з модульних бетонних конструкцій.

У різних частинах міста розгорнули гуманітарні центри. Людям роздають харчі, теплі речі, воду та засоби гігієни.

На деокуповану Херсонщину і далі надходить гуманітарна допомога з-за кордону та українських областей. Із Закарпаття їде чергова партія: яблука, консерви, одяг, медикаменти, кондитерські вироби, крупи, борошно.

Ужгородський район долучився разом з приватним бізнесом до збору та відправки гуманітарної допомоги для Херсонщини, яка була деокупована.

Наразі з Херсона потягом можна евакуюватися до Хмельницького. Тимчасове житло надаватимуть у школах та дитсадках, є місця у гуртожитках та будинках у сільській місцевості.