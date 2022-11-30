Віддати всі накопичення за десятки років йому було не шкода, хотів підтримати захисників України.

Він віддав на ЗСУ все, що назбирав за життя. Ще на початку великої війни Микола Шевчук передав військовим 100 тисяч гривень і 10 тисяч доларів. За таку щедрість президент нагородив його орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.

Зараз Микола Григорович (а йому, до речі, 83 роки) і надалі відкладати гроші зі своєї скромної пенсії у скарбничку - на відбудову нашої країни.

Місто Новодністровськ. Це 140 кілометрів від Чернівців, тут в одній з багатоповерхівок мешкає герой нашого часу Микола Григорович. Йому - 83. Майже все своє життя він пропрацював на будівництві Дністровського комплексного гідровузла. Каже, завжди намагався жити заощадливо, відкладав на важкі часи... І вони таки настали, коли в країну прийшла війна. Микола Григорович без вагань всі свої заощадження, а це 100 тисяч гривень та 10 тисяч доларів, віддав на потреби своєї країни.

Микола Шевчук, волонтер:

Державу треба спасати, буде держава, то і діти будуть мати роботу і будуть жити.

Готує чоловік з того, що сам виростив на городі. Пан Микола каже, на всьому намагається економити, а особливо зараз, світло вмикає лише за великої необхідності, обходиться й без тепла.

Микола Шевчук, волонтер:

А шо нам світло, ну нема й нема, я стараюся чимось зайнятися таким лежу, як вдень нема, то я пішов з дому, у лікарню чи в магазин, відношуся до цього нормально…це така потребность. Одягаюся собі, навіть у кофті сплю, бо протягує плечі, грелку включив і тепліше ніж з жінкою.

Із запорошених полиць чоловік дістає пожовклі чорно-білі фотографії, на них все його нелегке життя. Ця війна - це друга у житті Миколи Григоровича. Першу пережив дитиною.

Микола Шевчук, волонтер:

Сам готую, пироги печу, борщі варю, всьо роблю сам, а шо, мене життя навчило до всього. Задихаюся, коліна болять, душа молода, а задихаюся. Роки беруть своє (сміється). Робив і в шахті, на стройках робив і в колгоспі робив.

Віддати всі накопичення за десятки років йому було не шкода, хотів підтримати захисників України.

Микола Григорович переконаний, кожен має робити все можливе, аби підтримати нашу державу, тільки так буде перемога. Зараз він з пенсії продовжує відкладати гроші і не на чорний день як колись... Тепер має іншу мету - вся його скарбничка піде вже на відбудову нашої країни.

Микола Шевчук, волонтер:

Буде земля, будуть люди на землі, і щоб мир був, оце нам більше нічого не треба, а остальне ми всьо народ наш трудолюбивий (плаче) і ми всьо вернемо назад, відбудуємо.

Наталія Цимбалюк, міський голова міста Новодністровськ:

Ті кошти, які він заощаджував на своїх рахунках у банку за всі роки, коли він працював і був уже вийшов на пенсію, то він прийняв рішення їх перерахувати на підтримку нашої армії, і Президент підписав указ до нагородження, Микола Григорович у нас скромний, він каже мені не потрібні ніякі нагороди, я просто сьогодні хочу, щоб ми перемогли ворога і була країна врятована.

За громадянську мужність і самовідданість, вірність українському народові пана Миколу указом президента нагороджено орденом за заслуги ІІІ ступеня. Пенсіонер хоче передати її в український музей Перемоги у війні з росією, котрий, переконаний, обовʼязково відкриють у столиці.