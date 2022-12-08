У Києві добігає кінця Міжнародний форум "Креативна Україна: сила стійкості" [ Редагувати ]
І сьогодні у Києві добігає кінця Міжнародний форум "Креативна Україна: сила стійкості". Два дні поспіль експерти, креативні підприємці, митці, журналісти, депутати та урядовці з України, Литви та Польщі обговорювали ролі креативних індустрій у визвольній війні України та їх внеску у перемогу. Ніна Коломієць розкаже докладніше.
Російські гради на Київщині знищили унікальні полотна художниці Марії Примаченко. 2 тисячі експонатів та будівлю музею імені Куїнджі у Маріуполі країна-агресор перетворила на руїни.
Обгорілий скелет - усе, що лишилося від недавно відреставрованого музею Григорія Сковороди на Харківщині. Після удару російської ракети - дивом вціліла лише статуя поета. Список ворожих атак на українську культуру можна перераховувати довго.
Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України:
Понад 1000 об'єктів культурної сфери - ця цифра включає в себе всю інфраструктуру - це і бібліотеки, і клуби, але серед них надзвичайно велика цифра об'єктів культурної спадщини - вони або пошкоджені, або повністю зруйновані. І перед нами стоїть величезний виклик, що робити і як законсервувати об'єкти, які були пошкоджені
Як саме врятувати культурну спадщину нашої держави? Відповідь учасники міжнародного форуму "Креативна Україна" символічно зібралися шукати в музеї історії України у Другій світовій війні. Протягом повномасштабного вторгнення росії музейний фонд тут постійно поповнюється новими експонатами.
Святослав Вакарчук, співак:
Ми зараз всі зрозуміли, що культура - і ідентичність національна - вона і є тим, що найбільше дратує і найбільше визвіряє нашого ворога, він хоче знищити нашу ідентичність і націю.
На ділі ж ефект - цілком протилежний. Синьо-жовті кольори заполонили червоні доріжки й модні покази по всьому світу. Наші співаки в різних куточках планети збирають багатотисячні зали, люди звідусіль донатять мільйони доларів - на підтримку Збройних сил і біженців. У Карнегі-холі в Нью-Йорку днями звучав український "Щедрик".
Кубок "Євробачення" - в руках українського гурту "Калуш".
Україна вже не один місяць - це загальносвітовий бренд! А українська мова - звучить у найпопулярніших туристичних пам'ятках світу.
Олена Зеленська, перша леді України:
Наразі є українські аудіогіди в Версалі, Барселоні, кількох музеях Відня, кількох замках Німеччини, лондонському Тауері тощо. Наразі у нас уже 50 таких українських аудіогідів. Це потрібно для того, щоб Україну бачили і чули.
Утім, більшість творчих людей в Україні - музиканти, дизайнери, співаки - зараз переживають важкі часи. Чверть компаній креативної сфери - стали на паузу, кожен п'ятий працівник - виїхав за кордон, порахували у Мінкульті. Як повернути таланти додому та підтримати галузь - посадовці й законотворці вже прописали у плані відновлення України.
Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, секретар Національної ради з відновлення країни:
В плані відновлення України креативним індустріям присвячений блок, який розроблявся разом із міністерствами, і ми бачимо там достатньо великий перелік заходів, щоб кількість людей у креативних індустріях збільшувалася протягом декількох років до 600 тисяч, в 27-28 році. До війни ми оцінювали цю цифру в 300 тисяч. Відповідно, подвоївся б обсяг ВВП за рахунок цих послуг.
Поки українці виборюють свободу на полі бою - підтримати наших митців погодилися чимало міжнародних партнерів.
Марія Ґабріель, Європейський комісар з питань інновацій, досліджень, культури, освіти та молоді:
Починаючи з наступного року, креативна Європа надасть 5 мільйонів євро для підтримки невеличких проектів митців та артистів, які можуть представляти українську культуру в Європі. Це також дасть можливість біженцям з України знайти себе у європейських культурних проектах.
Війна - це біль, страждання, руйнації… Але водночас війна - це виклик, наголошують учасники форуму. Саме зараз Україна має шанс для повноцінного становлення та розвитку культури. Саме зараз - час міцно закарбувати бренд "Україна" на світовому рівні.
по темі
Що зараз із музеєм Сквороди на Харківщині, який прицільно руйнували окупанти - дивіться у нашому матеріалі.
Про українську культуру та освіту дискусії в Брюсселі тривали два дні поспіль. Міністри з країн ЄС ділилися даними - де скільки біженців прийняли до шкіл, як допомогли з адаптацією, і як планують діяти надалі.
Наші збройні сили, які буквально вісім років тому почали ставати на ноги, не тільки витримали повномасштабне вторгнення росіян, а й щодня дають гідну відсіч "другій армії світу".
Наша наступна історія з села Качкарівка, що на Херсонщині. Воно 8 місяців було під окупацією. Наша Олена Мендалюк поспілкувалася із жителями села - її матеріал далі.
Йдеться про понад півтора десятки будинків-павільйонів, оснащений теплом, світлом та інтернетом. Сніжана Сидорук побувала на локації і готова розказати про допомогу, яку там можуть отримати містяни.