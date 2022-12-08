І сьогодні у Києві добігає кінця Міжнародний форум "Креативна Україна: сила стійкості". Два дні поспіль експерти, креативні підприємці, митці, журналісти, депутати та урядовці з України, Литви та Польщі обговорювали ролі креативних індустрій у визвольній війні України та їх внеску у перемогу. Ніна Коломієць розкаже докладніше.

Російські гради на Київщині знищили унікальні полотна художниці Марії Примаченко. 2 тисячі експонатів та будівлю музею імені Куїнджі у Маріуполі країна-агресор перетворила на руїни.

Обгорілий скелет - усе, що лишилося від недавно відреставрованого музею Григорія Сковороди на Харківщині. Після удару російської ракети - дивом вціліла лише статуя поета. Список ворожих атак на українську культуру можна перераховувати довго.

Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України:

Понад 1000 об'єктів культурної сфери - ця цифра включає в себе всю інфраструктуру - це і бібліотеки, і клуби, але серед них надзвичайно велика цифра об'єктів культурної спадщини - вони або пошкоджені, або повністю зруйновані. І перед нами стоїть величезний виклик, що робити і як законсервувати об'єкти, які були пошкоджені

Як саме врятувати культурну спадщину нашої держави? Відповідь учасники міжнародного форуму "Креативна Україна" символічно зібралися шукати в музеї історії України у Другій світовій війні. Протягом повномасштабного вторгнення росії музейний фонд тут постійно поповнюється новими експонатами.

Святослав Вакарчук, співак:

Ми зараз всі зрозуміли, що культура - і ідентичність національна - вона і є тим, що найбільше дратує і найбільше визвіряє нашого ворога, він хоче знищити нашу ідентичність і націю.

На ділі ж ефект - цілком протилежний. Синьо-жовті кольори заполонили червоні доріжки й модні покази по всьому світу. Наші співаки в різних куточках планети збирають багатотисячні зали, люди звідусіль донатять мільйони доларів - на підтримку Збройних сил і біженців. У Карнегі-холі в Нью-Йорку днями звучав український "Щедрик".

Кубок "Євробачення" - в руках українського гурту "Калуш".

Україна вже не один місяць - це загальносвітовий бренд! А українська мова - звучить у найпопулярніших туристичних пам'ятках світу.

Олена Зеленська, перша леді України:

Наразі є українські аудіогіди в Версалі, Барселоні, кількох музеях Відня, кількох замках Німеччини, лондонському Тауері тощо. Наразі у нас уже 50 таких українських аудіогідів. Це потрібно для того, щоб Україну бачили і чули.

Утім, більшість творчих людей в Україні - музиканти, дизайнери, співаки - зараз переживають важкі часи. Чверть компаній креативної сфери - стали на паузу, кожен п'ятий працівник - виїхав за кордон, порахували у Мінкульті. Як повернути таланти додому та підтримати галузь - посадовці й законотворці вже прописали у плані відновлення України.

Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, секретар Національної ради з відновлення країни:

В плані відновлення України креативним індустріям присвячений блок, який розроблявся разом із міністерствами, і ми бачимо там достатньо великий перелік заходів, щоб кількість людей у креативних індустріях збільшувалася протягом декількох років до 600 тисяч, в 27-28 році. До війни ми оцінювали цю цифру в 300 тисяч. Відповідно, подвоївся б обсяг ВВП за рахунок цих послуг.

Поки українці виборюють свободу на полі бою - підтримати наших митців погодилися чимало міжнародних партнерів.

Марія Ґабріель, Європейський комісар з питань інновацій, досліджень, культури, освіти та молоді:

Починаючи з наступного року, креативна Європа надасть 5 мільйонів євро для підтримки невеличких проектів митців та артистів, які можуть представляти українську культуру в Європі. Це також дасть можливість біженцям з України знайти себе у європейських культурних проектах.

Війна - це біль, страждання, руйнації… Але водночас війна - це виклик, наголошують учасники форуму. Саме зараз Україна має шанс для повноцінного становлення та розвитку культури. Саме зараз - час міцно закарбувати бренд "Україна" на світовому рівні.