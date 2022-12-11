У Херсоні сьогодні, 11 грудня від самого ранку лунають потужні вибухи. Місто знову опинилося під обстрілом російських військ.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ та Telegram-канали.

"Від самого ранку місто під масивним обстрілом!", - пишуть в мережі.

Згодом місцеві пабліки повідомили про повторні гучні вибухи в місті.

"У Херсоні чути потужні вибухи, бережіть себе...09:02 знову вибухи", - також повідомляють в мережі.

Станом на зараз офіційних коментарів щодо ситуації в місті не надходило.