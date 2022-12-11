Херсон зранку під масованими обстрілами: подробиці [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
У Херсоні сьогодні, 11 грудня від самого ранку лунають потужні вибухи. Місто знову опинилося під обстрілом російських військ.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ та Telegram-канали.
"Від самого ранку місто під масивним обстрілом!", - пишуть в мережі.
Згодом місцеві пабліки повідомили про повторні гучні вибухи в місті.
"У Херсоні чути потужні вибухи, бережіть себе...09:02 знову вибухи", - також повідомляють в мережі.
Станом на зараз офіційних коментарів щодо ситуації в місті не надходило.
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