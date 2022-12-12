Сталева основа української Армії. Сьогодні Україна відзначає день Сухопутних військ. Це танкісти та механізовані бригади, що залізним кулаком пробивають оборону ворога, і піхота, що вгризається в землю, аби не пропустити окупантів вглиб.

Це українські десантники, які штурмом звільняють українські землі і женуть росіян геть. Це авіація, яка збиває ракети рашистів націлені на наші домівки. Це - наші артилеристи та ракетні війська, що влучними ударами перетворюють військові бази та штаби ворога на попіл. І наш наступний матеріал - саме про успішність їхньої роботи.

Селище Радянське у Криму. Палає база з російськими мобілізованими. За попередньою інформацією, щонайменше двоє окупантів - загинули. Місто Кадіївка на Луганщині. Влучний удар - перетворив базу окупантів у готелі на руїни.

Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації:

В них там саме відбулася бавовна, дійсно, там був штаб вагнерівців. Вони не приховують, що там величезні втрати, величезна кількість тих, хто знаходився, загинули. Медицина в них не на належному рівні. Я впевнений, що ті, хто вижили, - 50% мінімум помруть до того, як нададуть допомогу.

А це вже Мелітополь. Перші хвилини після удару по готельно-ресторанному комплексу, який росіяни перетворили на казарми.

Загарбники одразу заявили - сюди прицільно вдарили з артилерійської ракетної системи Хаймарс!

Вот такая вот, ребятки, х*ень прилетела, 6 штук. Прям по нам. Вот тебе Хаймарс, остаточки от него. Вот эта вот дичь отрывает все конечности

Після удару місцеві бачили багато швидких. Поранених везли аж до Криму!

Кирило Сазонов, військовослужбовець Збройних сил України:

По Мелитополю по отельно-ресторанному комплексу "Привал охотника" был нанесен удар предположительно Хаймарсом, спишем, как обычно, на курение в неположенных местах, где противник потерял минимум 200 человек на концерт кобзона. Мы понимаем, что в хорошем отельно-ресторанном комплексе жили не чмобики. А кто-то из серьезных.

Це лише кілька влучних ударів по ворожих цілях за останні кілька днів. Дедалі частіше в місцях, де базуються окупанти та їхня техніка, трапляється "Бавовна". І цьому є кілька пояснень - каже військовий експерт Олександр Мусієнко. По-перше, деокупація Херсона дозволила Збройним силам України підібратися ближче до ворожих баз, командних пунктів і штабів.

Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень:

Збільшили дальність ураження на Лівобережжі. По-друге, на Запорізькому напрямку зараз інтенсифікувалось бойові дії, ураження об'єктів окупантів. Під прицілом Мелітополь і Токмак два населених пункти. В Мелітополі розташовується багато військових об'єктів окупантів, серед них військовий аеродром Мелітополя, по якому наносяться удари.

Енергодар, Токмак, Молочанськ, Бердянськ... Зазвичай кожну операцію українські воїни ретельно планують, іноді по кілька тижнів.

Кирило Сазонов, військовослужбовець Збройних сил України:

Рассказываю вам про блестящую операцию группы разведчиков ССО "Бандерлоги" в Запорожской области. Операцию готовили почти месяц. Четко вычислили время, когда была техника, краны, ракеты и, собственно, шла зарядка одного их комплексов. Арта была предупреждена, получила от наших разведосов четкие координаты и нанесла удар. Взрывы, пожар, часа 2. Детонация полная. По данным разведки, уничтожено 7 единиц техники, боекомплекст ракеты, которые уже не полетят по украинским городам. И 30 человек получили билет на концерт кобзона.

Точність таких ударів - результат злагодженої роботи військових підрозділів ЗСУ, а також учасників руху опору.

Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень:

Ми бачимо, що є чудова фактично синергія, коли спільно працює розвідка, артилерія, вся система військового управління. Українське населення, які є нелояльними до окупантів, може повідомляти про пересування російських військ, їх перебування на окупованих територіях і тд, і це важливий момент, тому що ця координація дає можливість саме точно і високоефективно вражати цілі.

До того ж, холодна пора року - грає на руку нашим військовим. Наші співбесідники наголошують - росіяни мають великі проблеми з зимовою формою, буржуйками, а тому не можуть налагодити побут в окопах і змушені масово селитися у захоплених готелях і гуртожитках. А відтак - ставати ласою ціллю для наших військових.