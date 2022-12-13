Українські правоохоронні органи запідозрили депутата держдуми рф у зазіханні на територіальну цілісність України та фінансуванні дій для насильницької зміни державного кордону. Про це повідомляє Національна поліція України.

Ім'я підозрюваного не називається. Поліція повідомляє, що він народився 1968 року в Маріуполі, а в лютому 2022-го разом з іншими російськими парламентаріями підтримав рішення про російське вторгнення в Україну, а влада самопроголошеної "днр" нагородила його медалями "За відвагу" та "За звільнення Маріуполя".

У рамках досудового розслідування щодо депутата у Києві пройшло вісім обшуків. Було вилучено документи, що підтверджують наявність у підозрюваного 11 квартир у столиці України. Українська влада планує їх заарештувати.

Телеграм-канал "Политика Страны" звернув увагу, що під опис підходить депутат держдуми від "єдиної росії" Дмитро Саблін. Сам він заявив, що він не має власності в Україні.

Наприкінці листопада "Комсомольськая правда" випустила статтю про "секретний підрозділ "Каскад" у зоні бойових дій, де під командуванням Сабліна служить загін депутатів-добровольців з держдуми та регіональних парламентів.