Цілий день у Харкові не їздили поїзди метрополітену.

По Харківщині росіяни вдарили ракетами системи С-300. Вони швидші за крилаті, їх значно складніше збити. Тож Харкову і області було завдано серйозних руйнувань. Вранці майже вся область була знеструмлена. Більше про наслідки російської атаки на Харківщину - розкаже наша кореспондетка Світлана Шекера.

Звуки повітряної тривоги харків'яни почули о 8-й ранку. І вже близько 9-ї - серія вибухів. Як повідомив пізніше голова ХОВА, по обласному центру випустили 10 ракет С-300 з російського бєлгорода. Дві - вдалося збити. Поліцейські знайшли уламки 8-ми ракет. Вони поцілили по інфраструктурних об'єктах Харкова та Чугуївського району.

Ігор Терехов, Харківський міський голова:

Враг обстрелял Харьков. Есть колоссальные инфраструктурные разрушения. Это прежде всего энергетическаясистема. Наши коммунальные службы вместе с энергетиками уже начали устранять то, что натворил враг. Я знаю, что в ваших домах нет света. Отсутствует отопление. Прекращена подача водоснабжения. Прошу вас воспользоваться пунктами незламности. Вас обеспечат питанием, вас обеспечат горячими напитками. Можно будет подзарядить мобильный телефон. Прошу вас соблюдать спокойствие и выдержку. Мы обязательно победим. Мы выдержим.

І харків'яни не жаліються. Весь день провели без електрики та води. Заряджають гаджети в метро…

Любов, жителька Харкова:

Я кожен день через цю станцію їжджу додому, бачила, що тут можна зарядити телефон. У мне розрядився телефон я їду додому і вирішила зарядити. Вірю, що все скоро закінчиться. І відремонтують, як завжди, швидко. Будемо зі світлом.

І вже складають плани, що робитимуть при свічках увечері.

Христина, жителька Харкова:

Держимся. Все хорошо. Вон дети играют. С папой. - Що будете ввечері робить? - Хотим пожарить картошку при свечах. Воды, правда, нету, но газ хотя бы есть.

Цілий день у Харкові не їздили поїзди метрополітену. Станції працювали як укриття. А замість тролейбусів і трамваїв пустили автобуси.

Лідія, жителька Харкова:

Я собиралась пешком пройтись. - Як сьогодні настрій? - Прекрасный, как всегда. Мы уже привыкли. Главное, чтоб над головой ничего не летало. К этим проблемам мы уже привыкли. С первых дней войны.

Марія, жителька Харкова:

- Довго чекаєте? - Півгодини. - Змерзли? - Ні, нормально. - Як настрій? - Та нормальний. Все добре. Надеемся, что всё будет хорошо, что починят все восстановят. Надеемся. И верим. В самое лучшее верим. - Запланували, що будете ввечері робити? - Уборку. Хаха. С работы отпустили. Поэтому будем уборку делать. Наводить порядки. В настольные игры будем играть.

Приблизно о 16-ій годині світло стало з'являтися в містечках області. В самому Харкові енергетики досі працюють над запуском. За оптимістичними прогнозами, запустити бодай частину споживачів вдасться до кінця дня. Першими будуть заживлювати водо- та теплогенеруючі підприємства.