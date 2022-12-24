Він розповідав про геноцид Донбасу, безкоштовну квартиру для нацистів і двох рабів. Але, потім, вже на допиті - українським силовикам заявив, що воювати взагалі не хотів.

В розпорядженні нашої редакції опинилися ексклюзивні кадри допиту - ігоря настоящого - бойовика з терористичного угруповання "ДНР". Він служив під командуванням військового злочинця Гіві.

Тож, яка вона - служба в лавах терористів? Богдан Вербицький - про все детально.

Зараз про них вже і не згадують. Хоча, саме вони, тоді у 2014, все і починали. Але сьогодні нас цікавить тільки один (той, що правіше) - михайло толстих. Більш відомий, як "Гіві".

На колени! На колени! Лицом ко мне! Ты знаешь, кто я такой? - Сомали. - Да, это я! - На куски разорву! Без суда и следствия!

Це відео допиту українських військових, що потрапили до полону у 2015. Заступник командиру полку "сомалі" так званої "днр", Ґіві, б'є солдат та змушує їсти шеврони з українським прапором.

Завязывай им глаза!

А вже після цього - підвали СБУ в Донецьку та тортури. Терорист Толстих примудрявся навіть телефоном українським офіцерам погрожувати!

Еще один выстрел в мою сторону, я тебя с лица земли сотру. Ты меня понял? Я тебя отвечаю, я тебя раздавлю, как жабу.

"Роздавили", у підсумку (а точніше розбомбили) самого Ґіві. В його офіс прилетів снаряд. Терориста ліквідували. Хоча до цього, пафосу і слави у нього було хоч відбавляй. Російське телебачення інтерв'ювало регулярно.

михайло толстих (ґіві), терорист:

Нужно вмешаться, наверное, третьей стороне. Это российской федерации. Чтобы Украину поставить на место.

Це кадри сюжету російських пропагандистів. Їх воєнкори заїхали на позиції бойовиків.

ігор настоящій, терорист:

Я второй год воюю. Побудило, наверное, все таки, беззаконие что творится все таки вообще вокруг. То есть, то что позволяют себе вооруженные украиснкие силы. Вот этот вот беспредел. Никуда не годится.

ігор настоящій, терорист:

Конкретно Гиви был от меня, ну скажем, в 100 метрах. Это вся наша линия. Которая разведка, 9 пост. Вся разведка стояла перед ним. И плюс в любой момент он мог вызвать кого угодно по рации. Всех он нас знал по позывным и в лицо.

А це відео українських оперативників. 2022 рік. Той самий герой, та сама тема розмови, але зовсім інші обставини. Знайомтеся - ігор настоящій. За освітою бармен, за кримінальною справою - державний зрадник, ополченець так званого ДНР, а потім - мобілізований. Тож, як опинився на службі у Ґіві?

ігор настоящій, терорист:

С 2016 года примерно 16-го числа я пришел со своим товарищем в новоросовский военкоммат. Мы сдали несколько тестов, нас отправили в микрорайон Донецка. Рассказал о прелестях и доблестях батальона "Сомали". Что они там такие знаменитые, лидеры, все дела. Мы согласились, нас отвезли непосредственно в Макеевку.

А далі - ви вже знаєте. Служба (а точніше терор) в лавах "сомалі", ну і інтерв'ю пропагандистам. До речі, як часто з пресою спілкувався?

ігор настоящій, терорист:

Они много с кем беседовали, на самом деле, не знаю... Я этому, если честно, вообще внимания никакого как бы... не акцентировал внимания на этих журналистах.

Але ми закцентуємо! Бо інтерв'ю ну дуже цікаве вийшло. Самі послухайте - от, приміром, мова про українських найманців.

ігор настоящій, терорист:

В общем, попали они в плен к нам. Лазили по нашим позициям, занимались диверсионной деятельностью. Самому младшему было 19 лет. И на поставленные вопросы почему он пришел на нашу землю воевать, он не скрывая отвечал, что ему пообещали квартиру в Донецке и двух рабов. Да, вот такие вопиющие моменты запомнились.

ігор настоящій, терорист:

Я слышал истории, в Широкино там рассказывали, взяли якобы в плен несколько человек с украинской армии и что там обещали, ну спросили типа: Что вы тут делаете, а те ответили про квартиру в Донецке обещали.

А от про рабів Ігор на допиті… чомусь забув. Влітку 2016 хлопець звільнився з полку Ґіві. Хоча спочатку мотивації було хоч відбавляй.

ігор настоящій, терорист:

Мы победим. Это, так сказать, наш долг защищать свои земли.

ігор настоящій, терорист:

Я не хотел воевать. То есть... это не война. Я очень сильно устал. Очень тяжело морально. Я говорю не физически, а именно морально. Мне не понравилось.

Сподобалось, чи ні - питання для кремля риторичне. Тому у квітні, під час примусової мобілізації, Ігор знову потрапив до лав так званої "народної міліції ДНР". А чому не відмовився?

ігор настоящій, терорист:

Если ты не едешь, ты едешь в СИЗО номер 5 в Донецке. Или ты едешь вот туда, куда тебя везут. Говорили там, что вторая-третья линия и никаких воен. Но, говорить можно многое. Просто под миномет нас пускали, под танки, под миномет, под Вог. Нас бомбили, раздавливали польские минометы. Потом там, допустим, десять 300, пять 200 - все, тогда отходите.

Під час одного з таких відходів ігор і потрапив до українського полону. Далі - колонія і суд. Терористу інкримінували одразу декілька статей. Загалом до 20 років в'язниці. Суд клопотання прокурорів задовольнив.

Андрій Грицан, прокурор відділу Офісу Генерального Прокурора:

Вважаю міру покарання, яку отримав вже засуджений обвинувачений настоящій ігор сергійович відповідає його тяжкості вчинення кримінальних правопорушень і те, що йому інкримінувалося.

А вже після вироку Ігоря обміняли. Засудженого настоящого запросила російська сторона. В обмін на наших хлопців.