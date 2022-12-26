В окупованому Сімферополі затримали представника Рамзана Кадирова в Херсонській та Запорізькій областях Хасана Ібрагімова. Разом із ним затримали чотирьох силовиків з Чечні. Їх підозрюють у побитті хлопця у ресторані - він заступився за свою дівчину, яку один зі співробітників поліції схопив за попу. Про це повідомляє Baza.

Четверо лейтенантів та один заступник командира загону СОБР "Ахмат" (якийсь час тому його було призначено представником Кадирова у Херсонській та Запорізькій областях) приїхали до Сімферополя, щоб купити чорний "Ленд Крузер".

Ввечері вони вирішили відпочити у клубі "Монро". Під час відпочинку один з поліцейських дозволив собі грубо розпустити руки - схопив за сідниці незнайому відвідувачку. Це побачив її хлопець, який заступився за неї.

Чеченці витягли хлопця надвір і побили. За словами очевидців, охорона закладу не заважала бійці. Дісталося і дівчині, до якої вони чіплялися - вона намагалася розняти бійку, але в неї нічого не вийшло.

Заспокоїти чоловіків змогли лише місцеві поліцейські, і то не одразу - один з кадирівців ударив копа ногою, тож тому довелося застосовувати газовий балончик.

На розмові зі слідчими підозрювані все заперечували, однак їхні дії потрапили на камери відеоспостереження.

В уряді Чечні інформацію про бійку заперечують. Міністр з національної політики, зовнішніх звязків, друку та інформації Ахмед Дудаєв заявив:

Никто ни на кого заявления не написал, никого не задержали, это буквально бытовой какой-то инцидент, который был исчерпан на месте.

У правоохоронних органах окупованого Криму ситуацію не коментують.