Після останнього обстрілу частину літаків з Енгельсу окупанти були змушені перекинути на інші авіабази.

В статистику своїх втрат росія ще може вписати й пошкоджені кілька днів тому бомбардувальники. Але не на полі бою в Україні, а в своєму глибокому тилу! Приміром, на аеродромі Енгельс біля Саратова.

Атаки по складових хваленої ядерної тріади росії - це дуже болючий удар: і репутаційний, і військовий, і стратегічний. Яка з цього приводу істерика на федеральних каналах ми розповімо згодом, а зараз - проаналізуємо це з військової точки зору. Яку перевагу Україні - дає "бавовна" на тому ж таки Енгельсі? Дивіться далі.

Основні авіабази російської стратегічної авіації. "Енгельс" та "Дягилево" - єдині військові летовища в рф, на яких забезпечується повне обслуговування бомбардувальників, які атакують Україну.

Валерій Романенко, експерт з питань військової та цивільної авіації:

Вони вважали, що вони можуть вбивати кого завгодно і їм за це нічого не буде.

Та як виявилося, буде. Перша бавовна розпустилася 5 грудня. Злітно-посадкову смугу аеродрому "Енгельс" в Саратовській області атакували невідомим безпілотником. Вибух був настільки потужним, що його було чути за кілька кілометрів від летовища. Російське міноборони підтвердило пошкодження двох літаків. За деякими твердженнями, це були стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.

Таких у росіян 60, а в боєздатному стані менше половини. Саме Ту-95МС окупанти активно використовують для пусків ракет по українських мирних містах та цивільній інфраструктурі.

Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень:

Це ті бомбардувальники, які можуть нести різні типи ракет і бомб, найважливіші із них - ХА 101 дальністю 5000 км і в тому числі, які можуть бути оснащені ядерними боєзарядами, тобто це статегічна авіація. І на сьогоднішінй день в росії немає можливості виробляти нові літаки такого типу.

Тоді дісталося й Дягилево в Рязані. Спочатку в росії заявили, що на летовищі вибухнув бензовоз. Але як нарікали рашистські "воєнкори", цей "вибух бензовоза" - найбільш сильний на їх пам'яті, бо двоє військових загинуло одразу, ще троє - поранено.

Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень:

Був пошкоджений ТУ 22 М3 - літак і його хвостова частина, навіть є світлини і звичайно, що в залежності від рівня пошкодження потрібен час на ремонт - від кількох тижнів до кількох місяців.

Минуло лише кілька тижнів, як на авіабазі "Енгельс" знову пролунали вибухи. У ніч проти 26 грудня - якраз у День армійської протиповітряної оборони рф. Яка знову не впоралася.

Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень:

Є підстави вважати, що від 1 до 3 літаків можуть бути пошкоджені і ушкодження командного пункту і диспетчерської вежі, які є важливими з точки зору взагалі можливостей використання аеродрому за призначенням.

На 26 грудня росіяни якраз готували чергову масовану ракетну атаку по інфраструктурі України. І "бавовна" зіпсувала їм плани.

Валерій Романенко, експерт з питань військової та цивільної авіації:

Це не зважаючи на те, що базу охороняв цілий зенітно-ракетний полк, який мав озброєнні два дивізіони найсучасніших і найбільш розрекламованих російських зенітно-ракетних комлексів - це комплекс далекої дії С400 і спеціалізований на знищення безпілотників комплекс Панцир.

ЗСУ не підтвердили і не спростували свою причетність до жодного із обстрілів російських авіабаз. Водночас речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив: "те, що сталося на аеродромі, є наслідком воєнної агресії РФ."

Валерій Романенко, експерт з питань військової та цивільної авіації:

Росіяни отримали таку дуже моральну травму, бо виявилося, що одна з основних складових їх ядерної тріади може бути знищена. При чому знищена відносно дешевими і геть старими засобами ураження - старими радянськими безпілотниками.

ВР-2 "Стриж" - безпілотний літальний апарат другого покоління, який має дальність польоту до 1000 км. Саме він міг дістати до російських аеродромів. Але його потрібно було модифікувати. Та чим і ким би не було завдано ударів по російських стратегічних об'єктах, ці удари виграли для України - час.

Після останнього обстрілу частину літаків з Енгельсу окупанти були змушені перекинути на інші авіабази. Зокрема, на аеродром Українка в Амурській області, що аж на кордоні з Китаєм. І це значно ускладнює логістику.

Валерій Романенко, експерт з питань військової та цивільної авіації:

Ситуація виглядатиме так - з Українки перед черговою операцією ТУ 95 вилітають, сідають в Енгельсі, там на них підвішують крилаті ракети і після цього вони теоретично можуть бати участь у аваіанальотах, відповідна ситуація і з ТУ 65.

Найновіший стратегічний бомбардувальник росії - ТУ 160, на думку Валерія Романенка, могли відправити на авіабазу в Оленєгорськ в Мурманській області. Але як далеко б не евакуйовували росіяни свої бомбурдувальники, їм все одно доведеться повертати їх у Енгельс, де вони імовірно знову можуть стати мішенями.

Валерій Романенко, експерт з питань військової та цивільної авіації:

Ми вже впливаємо на можливість наносити по Україні масовані ракетні удари, ми вже зірвали 2 такі удари – і ми можемо продовжити цю практику.

І це може позбавити росію її головного козиру у війні з Україною - обстрілу цивільної інфраструктури, який вона терористично застосовує, програючи на полі бою.