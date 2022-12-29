Ракетний удар по Києву: всі подробиці (фото) [ Редагувати ]
У Києві зранку 29 грудня пролунало кілька вибухів. У ДСНС повідомили подробиці наслідків ракетної атаки на столицю.
До рятувальників зранку почали надходити повідомлення про влучання за кількома адресами у Дарницькому, Печерському, Солом’янському та Голосіївському районах столиці.
У Дарницькому районі за однією адресою уламки ворожої ракети зруйнували та підпали 2-поверховий житловий будинок. Пожежа вирувала на площі 100 кв. м.
За іншою адресою уламки ракети зруйнували дах приватного будинку. На щастя, обійшлося без пожежі. До прибуття рятувальників з-під уламків витягнули двох людей. Медики надали постраждалим допомогу на місці та відправили до лікарні.
Також госпіталізували 14-річну дівчину, яка викликала рятувальників. На місці падіння уламків ракети триває розбір завалів. Інформація щодо потерпілих уточнюється.
У Печерському районі столиці уламки ворожої ракети впали на дитячий майданчик. Падіння уламків ракети також було зафіксовано ще за 2 адресами.
У Голосіївському районі уламки збитої ворожої ракети впали поруч з автомобілем. У Солом’янському районі уламки збитої ворожої ракети впали на дах 5-поверхового житлового будинку. На щастя, обійшлося без жертв і потерпілих.
Нагадаємо, зранку російська армія випустила по Україні 69 крилатих ракет, 54 збила українська ППО. Над Києвом сили ППО збили всі 16 ворожих ракет.
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