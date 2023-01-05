Ердоган закликав путіна до одностороннього припинення вогню [ Редагувати ]
Джерело: Коммерсантъ
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з російським президентом володимиром путіним, в ході якої обговорив війну в Україні. Про це повідомили в адміністрації турецького президента.
У ході переговорів обговорювалися турецько-російські відносини, особливо енергетичні, і регіональні питання, включаючи російсько-українську війну та Сирію.
У розмові Ердоган нагадав, що переговори вже принесли позитивні результати, такі як створення "зернового коридору", обміну полоненими та ініціативи щодо створення безпечної зони навколо Запорізької АЕС.
Президент Туреччини заявив, що заклики до миру та переговорів мають бути підкріплені одностороннім оголошенням про припинення вогню та "баченням справедливого рішення".
У кремлі переговори з турецьким лідером прокоментували так:
РФ открыта к диалогу по Украине при выполнении Киевом известных и неоднократно озвучивавшихся требований и учетом новых территориальных реалий.
3 січня стало відомо, що президент Туреччини планує 4 січня провести телефонні переговори з президентами росії та України володимиром путіним та Володимиром Зеленським щодо завершення війни.
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