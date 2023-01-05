Український уряд каже, що на відбудову після війни буде потрібно щонайменше 750 млрд доларів.

Як передати Україні заморожені активи рф? За десять місяців війни вирішити долю конфіскованих 300 мільярдів євро країни-агресорки в Європі так і не спромоглися вирішити. Тож, за справу паралельно взялися в Естонії й почали розробляти свій юридичний механізм. Тож країна може стати першою, яка створить прецедент в міжнародному праві.

Чому ж процес з конфіскацію активів росії гальмується - розповість наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.

Естонія створює спеціальну юридичну структуру, щоби розпоряджатися замороженими російськими активами. Міністр закордонних справ країни розповів, що його уряд хоче використати гроші агресора для допомоги Україні. Таллінн сподівався зробити це синхронно з іншими країнами Євросоюзу. Але досі не дочекався механізму для передачі російських коштів.

Естонія наклала санкції на два десятка мільйонів євро - це активи російських олігархів. І це краплина в морі, якщо порівняти із резервами центробанку РФ, які заморозили в ЄС та країнах Великої сімки. Там 300 млрд євро - це половина золотовалютних резервів Росії. Але якщо Естонії вдасться конфіскувати заморожені активи, то вона стане першою країною в світі і створить прецедент в міжнародному праві.

Томас Мейн, експерт з питань корупції Королівського інституту міжнародних відносин:

На даний момент ми маємо сотні мільярдів доларів заморожених, які належать російській державі і нам потрібні кращі процедури для кращого розуміння цих грошей та відправки їх Україні - не лише на допомогу у війні, але й для подальшої відбудови.

Український уряд каже, що на відбудову після війни буде потрібно щонайменше 750 млрд доларів. І ця сума зростає з кожною новою атакою. Київ наполягає передати йому російські закордонні активи від початку повномасштабного вторгнення. Механізми конфіскації обговорювали і в Єврокомісії, і на саміті лідерів ЄС. Але далі розмов справа не пішла. Щоправда, це питання все ще стоїть на порядку денному, запевняє британський офіс впливового видання Блумберг.

Зокрема, посилаючися на власні джерела, каже про принципову згоду Німеччини конфіскувати активи Москви для допомоги Україні. Але лише, якщо вдасться вирішити юридичні питання. Адвокати погоджуються - наразі немає жодного законного способу відібрати російські гроші. Але наполягають - питання не стільки юридичне, скільки політичне.

Джеймісон Фаєрстоун, юрист із російського права, санкцій та повернення активів:

Усе, що нам потрібно зробити - це прийняти короткий закон, який би казав, що ми можемо забрати ці гроші за певних умов і це дуже просто, бо ми можемо сказати, що якщо нація-агресор порушила резолюції ООН та рішення Міжнародного суду, то ці гроші можуть бути забрані, щоби допомогти жертві агресора. Це був би гарний закон, який можна було б застосовувати не лише для України, але й для країн по всьому світові.

Саме це влітку зробили в Канаді. Там прийняли закон, який дозволяє вилучити гроші російських олігархів та Центробанку і віддати їх на потреби України. Підставою для цього є порушення міжнародного миру та безпеки, грубі та систематичні порушення прав людини. Але далі процес заглох - ми досі так і не почули про жодну конфісковану копійку. А в самому законі сказано, що гроші перейдуть Києву лише в кінці війни як репарації чи для жертв воєнних злочинів.

Джеймісон Фаєрстоун, юрист із російського права, санкцій та повернення активів:

Російський народ у величезному боргу перед народом України. Коли ця війна закінчиться, Росія буде винна мільярди доларів репарацій. Ми знаємо, що режим Путіна ніколи не заплатить ані копійки, а у нас є всі ці резерви центробанку, тож це найменше, що має бути передано Україні. І ми маємо дозволити доступ до цих грошей зараз. Чи для купівлі зброї, чи хоча би для продовження роботи уряду, утримувати дороги та лікарні в робочому стані, забезпечувати їжою. Україні потрібні мільйони доларів кожного місяця, це окремо від сум, необхідних для закупівлі зброї.

В Єврокомісії розглядають альтернативний варіант. Не конфіскації заморожених російських резервів, а їх інвестування. Щоби Київ отримував прибуток із депозиту, а самі кошти були б готові до повернення російському народові, коли санкції знімуть. Бо все ж таки йдеться не про особисті гроші олігархів та чиновників, а про державні. І у випадку мирної угоди чи зміни влади в РФ - їх доведеться повернути.

Але пропозиція інвестування викликала ряд критики. Мовляв, політичне втручання похитне довіру в міжнародну банківську систему. І в майбутньому інші країни можуть побоятися зберігати свої резерви в іноземних валютах. Урядовці ЄС також не виключають можливість тривалих судів з оскарженням будь-яких рішень щодо конфіскації коштів іноземної держави. Втім, пошуки інших юридичних схем для передачі грошей агресора Україні - все ще тривають.