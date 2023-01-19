У Рівному в одній із лікарень завершили та повністю обладнали протирадіаційне укриття. Під час повітряної тривоги там можна не лише ховатися, а й оперувати та надавати усю необхідну медичну допомогу.

Як виглядає оновлене сховище, чим воно обладнане та скільки людей може прийняти, дізналася Сніжана Сидорук.

Тут було просто цемент, бетон і нічого.

Колись порожній підвал тепер повноцінне медичне відділення під землею. Так нині виглядає укриття під однією з дитячих лікарень Рівного.

Віталій Бойко, головний лікар Рівненської обласної дитячої лікарні:

Оперблок, де можна проводити оперативні втручання, відділення інтенсивної терапії, реанімаційне відділення, неонатологічний блок, палати для перебування хворих, для перебування дітей, повноцінне кондиціонування, вентиляція запас води й додаткове джерело енергії з дизель-генератора.

Це приміщення не використовувалося понад три десятки років. Але війна змусила медиків все ж перебиратися під землю. За підвал взялися три місяці тому і тепер сховище готове прийняти персонал та маленьких пацієнтів.

Це неонатологічний блок, такий невеличкий, тоже з інкубаторами, з ліжечками.

На півтисячах квадратних метрів облаштували гардероб, душову, кілька санвузлів, зокрема, і для людей з інвалідністю. Є і ліфт та кілька входів-виходів. Якщо зникне світло - воно повністю може працювати автономно.

Всюди, ви замітили, куда ми не заходим - такі самі точки виведені. Загальне кондиціонування, вентиляція. Вода - своя.

За потреби тут можна розмістити сотню лікарняних ліжок. Облаштували й три десятки кисневих точок.

Віталій Бойко, головний лікар Рівненської обласної дитячої лікарні:

Загалом ми передбачаємо, що це може допомогу надавати до сто дітей, дивлячись якого характеру і що ну якщо це форс-мажор і це ургентна допомога, то тут планові не будуть. Це може спокійно вміститись там 350 людей. Це повноцінне відділення, ви ж бачите: заходь, ставай сьогодні й надавай медичну допомогу.

На те, аби облаштувати таке підземне відділення, знадобилося близько дванадцяти мільйонів гривень. Третину коштів знайшов сам заклад. Решту - профінансували з обласного бюджету. І хоча Рівне в тилу, але така схованка - вкрай потрібна, переконані у військовій адміністрації регіону.

Віталій Коваль, начальник Рівненської обласної військової адміністрації:

Ми взагалі ставимо амбітну мету, що кожен медичний заклад має мати схожий простір безпеки і цей простір безпеки має бути не тільки як однотипне використання укриття, а він має бути центром, де можуть проводитися і операції, можуть проводитися і лікувальні процедури у невійськовий час, щоб потім після перемоги ми використовували повноцінно.

Потреба у таких підземних шпиталях і на одинадцятому місяці війни - не зникає. Адже вони здатні врятувати життя і медикам, і пацієнтам.