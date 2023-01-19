У Рівненській лікарні обладнали протирадіаційне укриття [ Редагувати ]
У Рівному в одній із лікарень завершили та повністю обладнали протирадіаційне укриття. Під час повітряної тривоги там можна не лише ховатися, а й оперувати та надавати усю необхідну медичну допомогу.
Як виглядає оновлене сховище, чим воно обладнане та скільки людей може прийняти, дізналася Сніжана Сидорук.
Тут було просто цемент, бетон і нічого.
Колись порожній підвал тепер повноцінне медичне відділення під землею. Так нині виглядає укриття під однією з дитячих лікарень Рівного.
Віталій Бойко, головний лікар Рівненської обласної дитячої лікарні:
Оперблок, де можна проводити оперативні втручання, відділення інтенсивної терапії, реанімаційне відділення, неонатологічний блок, палати для перебування хворих, для перебування дітей, повноцінне кондиціонування, вентиляція запас води й додаткове джерело енергії з дизель-генератора.
Це приміщення не використовувалося понад три десятки років. Але війна змусила медиків все ж перебиратися під землю. За підвал взялися три місяці тому і тепер сховище готове прийняти персонал та маленьких пацієнтів.
Це неонатологічний блок, такий невеличкий, тоже з інкубаторами, з ліжечками.
На півтисячах квадратних метрів облаштували гардероб, душову, кілька санвузлів, зокрема, і для людей з інвалідністю. Є і ліфт та кілька входів-виходів. Якщо зникне світло - воно повністю може працювати автономно.
Всюди, ви замітили, куда ми не заходим - такі самі точки виведені. Загальне кондиціонування, вентиляція. Вода - своя.
За потреби тут можна розмістити сотню лікарняних ліжок. Облаштували й три десятки кисневих точок.
Віталій Бойко, головний лікар Рівненської обласної дитячої лікарні:
Загалом ми передбачаємо, що це може допомогу надавати до сто дітей, дивлячись якого характеру і що ну якщо це форс-мажор і це ургентна допомога, то тут планові не будуть. Це може спокійно вміститись там 350 людей. Це повноцінне відділення, ви ж бачите: заходь, ставай сьогодні й надавай медичну допомогу.
На те, аби облаштувати таке підземне відділення, знадобилося близько дванадцяти мільйонів гривень. Третину коштів знайшов сам заклад. Решту - профінансували з обласного бюджету. І хоча Рівне в тилу, але така схованка - вкрай потрібна, переконані у військовій адміністрації регіону.
Віталій Коваль, начальник Рівненської обласної військової адміністрації:
Ми взагалі ставимо амбітну мету, що кожен медичний заклад має мати схожий простір безпеки і цей простір безпеки має бути не тільки як однотипне використання укриття, а він має бути центром, де можуть проводитися і операції, можуть проводитися і лікувальні процедури у невійськовий час, щоб потім після перемоги ми використовували повноцінно.
Потреба у таких підземних шпиталях і на одинадцятому місяці війни - не зникає. Адже вони здатні врятувати життя і медикам, і пацієнтам.
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Через війну кількість маленьких пацієнтів зросла втричі. Для восьми операційних в лікарні є лише одна новітня киснева станція. Тому медикам доводиться обирати, кого оперувати першим.
Медзаклад з'явився на Київщині. Торік на початку березня її зруйнували росіяни. Нову амбулаторію звели за пів року.
Це мобільні сховища, які закопуються під землю. Їх можна встановлювати і в зоні комунікацій, і автономно. За основу українські інженери взяли американські та ізраїльські прототипи.
Їх зможуть отримати щонайменше півтори тисячі поранених. Відповідний пілотний проєкт запустили в Міністерстві охорони здоров'я.
Це заклади різного рівня - від амбулаторій до районних лікарень. Вони або знищені, або пограбовані та потрощені.