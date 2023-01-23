Відновлення енергосистеми: Швеція передасть Україні необхідне обладнання [ Редагувати ]
Уряд Швеції дозволив держкомпанії Svenska kraftnät передати Україні обладнання, необхідне відновлення енергосистеми після російських обстрілів. Про це повідомляє пресслужба уряду Швеції.
Компанія Svenska Kraftnät визначила матеріали, які вона могла б передати Україні і які стали б у нагоді для енергопостачання цієї країни. Тепер уряд вирішив, що обладнання можна пожертвувати. Svenska Kraftnät не матиме права передавати державну власність без рішення уряду з цього питання.
При цьому наголошується, що Svenska Kraftnät направила запит до уряду, виявивши, що деяке обладнання є таким, яке може бути передано та може стати в пригоді в Україні.
Svenska Kraftnät зараз веде переговори зі Шведським агентством з надзвичайних ситуацій (MSB) щодо транспортування пожертвуваних матеріалів в Україну.
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