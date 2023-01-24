На Полтавщині місцевий чиновник вирішив убити бізнесмена і шукав кілера, однак його викрили та затримали. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Чиновник і підприємець конфліктували довгий час. Врешті-решт, посадовець вирішив радикально розібратися зі своїм опонентом і почав шукати кілера, який зміг би виконати "замовлення". Життя бізнесмена він оцінив у $5 тис.

Гроші за вбивство чиновник планував передавати двома частинами. Аванс передав ще у грудні 2022 року, а решту обіцяв вже після виконання замовлення.

Злочинні наміри чиновника викрили правоохоронці. Співробітники ДБР імітували вбивство, після чого замовник отримав фотографії з "трупом", а також деякі особисті речі потерпілого.

Чиновника затримали. Йому оголосили про підозру в закінченому замаху на умисне вбивство, вчиненому на замовлення (ч. 2 ст. 15, п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.