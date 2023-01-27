Під Бєлгородом перекинувся "КамАЗ" із окупантами (фото) [ Редагувати ]
У росії, у Бєлгородській області, військовий "КамАЗ", на якому пересувалися російські окупанти, перекинувся у кювет. Внаслідок ДТП є постраждалі. Про це повідомляють російські ЗМІ.
За інформацією чергової диспетчерської служби, у ДТП постраждали шість російських військових.
Тим часом у Telegram-каналах з'явилося фото з місця, де перекинулася вантажівка.
по темі
В енергосистемі Україні й надалі спостерігається значний дефіцит потужності через низку масованих ударів росіян
На думку експертів ISW, ця демонстрація систем ППО також, ймовірно, є частиною кампанії
У кремлі обурені формулою миру президента України Володимира Зеленського, яку він озвучив під час саміту G20
росія виробила перші ядерні боєголовки для суперторпед "Посейдон"
Заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов зробив заяву