У росії, у Бєлгородській області, військовий "КамАЗ", на якому пересувалися російські окупанти, перекинувся у кювет. Внаслідок ДТП є постраждалі. Про це повідомляють російські ЗМІ.

За інформацією чергової диспетчерської служби, у ДТП постраждали шість російських військових.

Тим часом у Telegram-каналах з'явилося фото з місця, де перекинулася вантажівка.