Українка виграла "золото" на чемпіонаті Європи з біатлону [ Редагувати ]
Українська біатлоністка Юлія Джима перемогла в спринтерській гонці на чемпіонаті Європи з біатлону в польському Душніки-Здруй. Про це повідомляє НОК України.
Українка фінішувала з першим результатом у спринтерській гонці на 7,5 км з двома вогневими рубежами.
Друге і третє місце зайняли представниці Росії – Свєтлана Слєпцова та Ірина Старих.
Щодо інших представниць української збірної, то Юлія Журавок завершила виступ 21-ою, Яна Бондар – 24-ою з 90 біатлоністок.
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