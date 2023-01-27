Українська біатлоністка Юлія Джима перемогла в спринтерській гонці на чемпіонаті Європи з біатлону в польському Душніки-Здруй. Про це повідомляє НОК України.

Українка фінішувала з першим результатом у спринтерській гонці на 7,5 км з двома вогневими рубежами.

Друге і третє місце зайняли представниці Росії – Свєтлана Слєпцова та Ірина Старих.

Щодо інших представниць української збірної, то Юлія Журавок завершила виступ 21-ою, Яна Бондар – 24-ою з 90 біатлоністок.