1300 одиниць бронетехніки - саме стільки отримає Україна від союзників. Це підсумок останнього "Рамштайну". А ще – "Леопарди" від Німеччини, про що Берлін офіційно повідомив 25 січня. Загалом європейські союзники планують доставити Україні до 80 панцирників. Ще три десятки "Абрамсів" передає США.

Як ця танкова бригада може вплинути на хід війни? Як ЗСУ треба підготуватися до великого контрнаступу? Про це наша спецкор Світлана Чернецька говорила із впливовими військовими аналітиками Великобританії. Подробиці далі.

Вже на квітень прогнозують український наступ більшість західних аналітиків. Так українці встигнуть навчитися керувати новою технікою, а також підготувати тил. Бо просто сучасних танків чи достатньої кількості артилерії - для великої атаки недостатньо. Броньовану техніку потрібно ще доправити на фронт, а для цього банально необхідні мости, що витримують вагу близько 70 тонн.

Адже українська логістика пристосована до значно легших радянських машин. Далі - облаштування складів із запасами боєприпасів, пального та їжі, організація ремонтного ланцюга, щоби швидко повертати бойові машини у стрій. Наступ - це завжди швидший темп і більші резерви, ніж оборона. Тому потребує ще ретельнішої підготовки. Відповідно, противник теж готуватиметься до відбиття атаки та цілком можливо - до контр-наступу. Але у нинішній ситуації це може зіграти українцям на руку, кажуть у Міжнародному інституті стратегічних досліджень.

Вільям Альберк, директор відділу стратегії Міжнародного інституту стратегічних досліджень:

Це насправді добре, що Росія знає про наступ, бо це означає, що вона буде вимушена розповсюдити свою оборону ще більше. Це обмежить їхні можливості концентрувати велике скупчення сили на невеликій ділянці фронту, їм доведеться постійно думати про те, що станеться, якщо буде прорив, їм потрібно буде більше резервної сили, щоби вона була мобільною і готовою відбивати українські атаки. Отже, це ще більше розпорошить росіян і надаватиме ще більше можливостей українцям, бо чесно кажучи, командний контроль росіян, їхня здатність рухатися швидко, планувати - до цього моменту були дуже слабенькі. Отже я вбачаю в цьому позитив, що Росія знає про українські плани.

Аналітики прогнозують, що українці намагатимуться знайти найслабші ділянки фронту і прориватимуться в тил росіян. Мова про так званий "загальновійськовий бій", коли разом працює бронетехніка, піхота, артилерія та авіація. Не менш важливі для нього - розвідка та захищені комунікації. І все це має працювати як один організм. Тож паралельно із навчанням українців працювати із новою технікою, проводять і тренінги для офіцерів - як злагоджено взаємодіяти у великомасштабних операціях.

Джастін Бронк, аналітик Королівського інституту оборонних досліджень RUSI:

Українська армія просто навідмінно справлялася із операціями, які виконували невеликі формування. Вони були дуже інноваційними, неймовірно хоробрими і дуже гнучкими, і це фантастично для завдань з оборони. Але йдучи в наступ - великі формування з броньованим транспортом, артилерією, підтримкою, логістикою, то тут було доволі небагато українських бригад, які могли це робити. Бо це вимагає доволі складного процесу наказів, добре навчених офіцерів і професійності вниз по ланцюгу, бо всі процеси мають бути синхронізованими, щоби спрацювати.

Військові аналітики погоджуються, що весна може стати поворотним моментом. Від якісного планування та виконання наступу залежить як довго триватиме війна, і на чиїх умовах. Бо все ж таки, не варто списувати з рахунку російську армію. Так, залишаються значні проблеми з її підготовкою, бойовим духом та командуванням. Але вона теж, хоч і повільно, але вчиться на своїх помилках.

Джастін Бронк, аналітик Королівського інституту оборонних досліджень RUSI:

Якщо це затягнеться до осені чи зими, то Україні буде набагато важче відібрати значну територію, бо нова хвиля російської мобілізації, оті індустріальні реформи, які вони вводять, щоби нарешті вирішити проблеми в оборонній індустрії, цілком можуть привести до того, що росіяни можуть зібратися і стати більш організованими. Тож в України залишається ось це вікно можливостей, щоби досягти прогресу на полі бою, після цього буде вже доволі важко. Після таких неймовірних втрат 100 тисяч вбитих, десь 180 тис вбитих, поранених та полонених, їхні постійні втечі з-під Києва, з-під Харкова, з-під Херсону, але російська армія не зламалася, вона доволі витривала, на жаль.

Вільям Альберк, директор відділу стратегії Міжнародного інституту стратегічних досліджень:

Я сподіваюся, що мої сподівання не впливають на мій холодний аналіз ситуації, але я припускаю, щонавесні ми побачимо дуже успішні українські наступи, які приведуть до кількох проривів, які змусять Росію переглянути свої вимоги щодо миру більше на українських засадах. А це саме те, чого ми хочемо. Ми хочемо все більше тиску на Росію, щоби у них було менше козирів для перемовин.

А нові перемоги українців на полі бою стануть черговим заохоченням для західних партнерів продовжувати допомагати. І услід за першою сотнею танків, піде друга, а то й третя, припускають аналітики. Бо ж запаси бойових машин є і в далеких Чилі, Сінгапурі чи Індонезії.