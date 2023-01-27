В Харкові майже пів тисячі будинків взагалі не підлягають відновленню.

Харків поступово відновлюється після масових російських обстрілів. Найбільш постраждалі будинки на Салтівці - в районі, по якому гатили з перших днів повномасштабного вторгнення, почали відбудовувати. Та перед тим, як сюди зайдуть будівельники, аварійні конструкції та небезпечні плити демонтують рятувальники-верхолази. Їхню роботу бачили наші кореспонденти.

Рятувальники-верхолази обережно підпилюють аварійні плити фасаду 9-поверхівки на Північній Салтівці. Після прямих влучань вони відійшли від стін і будь-якої миті могли обрушитися вниз.

Микита Захаров, начальник групи рятувальних робіт аварійно-рятувальної частини:

На зараз завданням є знайти закладні конструкції, які кріплять між собою саму будівлю та аварійні плити. Знаходимо, робимо надрізи для їх ослаблення та в першій точці кріплення знаходимо слабке місце та демонтуємо за допомогою аварійно-рятувального обладнання та інструментів.

Цей будинок після серії ворожих влучань вигорів. На даху ще лежать проіржавілі уламки російських снарядів. Перший під'їзд - обвалився.

Микита Захаров, начальник групи рятувальних робіт аварійно-рятувальної частини:

Є в планах демонтування найбільш аварійних конструкцій з самого верху до нижнього поверху, які саме аварійні конструкції можуть надати шкоди.

Внизу за роботою верхолазів спостерігають місцеві жителі. Цей чоловік залишився без квартири. На початку березня родина не витримала, і виїхали.

6 марта. Тут сильно очень начали бомбить. Я не хотел, конечно, думал, еще поживем. Но сразу прекратилось, не было ни света, ни газа. Ничего.

А вже в квітні після прямого влучання у будинку сталася пожежа. Квартира вигоріла вщент. Тепер чоловік із сумом дивиться на те, що лишилося від району, де прожив 33 роки.

Та как. Как можно сказать - печально, очень печально. И сердце хватало, и в кардиологии лежал. Ну сейчас уже как-то успокоились. Просто привык. Когда летом сюда приезжали, это в августе месяце, ну здесь вообще было страшно. Какой-то Чернобыль, нигде ни тропинки, нигде не людей, ничего не было.

В Харкові майже пів тисячі будинків взагалі не підлягають відновленню. Без даху над головою залишилися 150 тисяч містян. І всі вони чекають і сподіваються знову повернутися до свого району, на Північну Салтівку.