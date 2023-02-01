Росіяни вдруге за сьогодні обстріляли Краматорськ [ Редагувати ]
Джерело: Укринформ
В середу, 1 лютого, російські солдати знову обстріляли Краматорськ Донецької області, є поранені. Це друга атака на місто за сьогодні.
Про це повідомляє мер міста Олександр Гончаренко.
"Ворожий обстріл Краматорська. Є поранені", - написав.
За словами Гончаренка, на місцях працюють всі відповідні служби.
Місцеві паблики в Telegram повідомляють, що внаслідок російського обстрілу серйозно пошкоджено багатоповерховий будинок, зруйновано два під'їзди. Після удару на місці виникла пожежа.
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