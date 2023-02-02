Європарламент закликав ЄС розпочати переговори щодо вступу України до Євросоюзу [ Редагувати ]
Європарламент ухвалив резолюцію, в якій закликав країни ЄС розпочати переговори щодо вступу України до Євросоюзу.
За - 489 депутатів. Проти - 36. Утрималися - 49.
Підтверджуючи свою відданість майбутньому членству України в ЄС після подання офіційної заявки країни 28 лютого 2022 року, депутати Європарламенту наголошують, що вступ - це процес, який ґрунтується на заслугах, що включає дотримання відповідних процедур, а також виконання пов'язаних з ЄС реформ та критеріїв вступу.
Також Європейський парламент перед запланованим на 3 лютого самітом ЄС-Україна ухвалив резолюцію, яка передбачає створення практичного плану ("дорожньої карти") вступу України до Євросоюзу.
Резолюція закликає тих, хто візьме участь у майбутньому саміті між ЄС та Україною, працювати над початком переговорів про вступ та підтримати "дорожню карту" з викладенням наступних кроків для забезпечення приєднання України до єдиного ринку ЄС, приділяючи особливу увагу наданню відчутних вигод українському суспільству і громадянам від початку процесу та на кожному етапі переходу.
Європарламент також нагадав, що Єврокомісія рекомендувала надати Україні статусу кандидата в члени ЄС за умови, що Україна проведе реформи для забезпечення верховенства права та боротьби з корупцією. Звіт Єврокомісії з моніторингу цього процесу очікується навесні 2023 року.
У резолюцію включено заклик державам ЄС "збільшити та прискорити військову допомогу Україні, зокрема надання зброї", і висловлюється підтримка рішень щодо забезпечення України сучасною бронетехнікою й системами ППО та навчання бойових екіпажів для них.
Окремим пунктом Європарламент "закликає держави-члени підтримати десять мирних пропозицій, поданих президентом України Володимиром Зеленським".
23 червня 2022 року Україна та Молдова отримали статус кандидата на вступ до ЄС.
по темі
Рада Євросоюзу також повідомила про виділення ще €500 млн військової допомоги та €45 млн на підтримку зусиль Місії військової допомоги ЄС
Понад десяток високопосадовців ЄС прибувають сьогодні до Києва з обіцянками додаткової військової, фінансової та політичної допомоги
Міністри закордонних справ країн Євросоюзу схвалили новий пакет військової допомоги Україні у розмірі 500 млн євро. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на дипломатичні джерела
Європарламент у четвер, 19 січня, більшістю голосів ухвалив резолюцію із закликом до створення спецтрибуналу для розслідування та покарання злочинів агресії росії проти України. Депутати також закликали інституції Євросоюзу домагатися міжнародної підтримки ініціативи створення спецтрибуналу в Генасамблеї ООН, Раді Європи, ОБСЄ та G7.
Допомога Україні є пріоритетом для країн Євросоюзу, тож варто розглянути використання заморожених у країнах ЄС російських активів на відновлення України. Про це, виступаючи в Європарламенті, заявив Ульф Крістерсон, прем'єр-міністр Швеції - країни, яка на півроку стала головою Ради ЄС
Європейський союз запроваджує проти росії сильні санкції, які занурять її економіку в рецесію на десятиліття. Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на Всесвітньому економічному форумі у Давосі