Європарламент ухвалив резолюцію, в якій закликав країни ЄС розпочати переговори щодо вступу України до Євросоюзу.

За - 489 депутатів. Проти - 36. Утрималися - 49.

Підтверджуючи свою відданість майбутньому членству України в ЄС після подання офіційної заявки країни 28 лютого 2022 року, депутати Європарламенту наголошують, що вступ - це процес, який ґрунтується на заслугах, що включає дотримання відповідних процедур, а також виконання пов'язаних з ЄС реформ та критеріїв вступу.

Також Європейський парламент перед запланованим на 3 лютого самітом ЄС-Україна ухвалив резолюцію, яка передбачає створення практичного плану ("дорожньої карти") вступу України до Євросоюзу.

Резолюція закликає тих, хто візьме участь у майбутньому саміті між ЄС та Україною, працювати над початком переговорів про вступ та підтримати "дорожню карту" з викладенням наступних кроків для забезпечення приєднання України до єдиного ринку ЄС, приділяючи особливу увагу наданню відчутних вигод українському суспільству і громадянам від початку процесу та на кожному етапі переходу.

Європарламент також нагадав, що Єврокомісія рекомендувала надати Україні статусу кандидата в члени ЄС за умови, що Україна проведе реформи для забезпечення верховенства права та боротьби з корупцією. Звіт Єврокомісії з моніторингу цього процесу очікується навесні 2023 року.

У резолюцію включено заклик державам ЄС "збільшити та прискорити військову допомогу Україні, зокрема надання зброї", і висловлюється підтримка рішень щодо забезпечення України сучасною бронетехнікою й системами ППО та навчання бойових екіпажів для них.

Окремим пунктом Європарламент "закликає держави-члени підтримати десять мирних пропозицій, поданих президентом України Володимиром Зеленським".

23 червня 2022 року Україна та Молдова отримали статус кандидата на вступ до ЄС.