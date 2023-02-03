Одна людина загинула і дев'ять отримали поранення внаслідок обстрілу Торецька та Курахівки на Донеччині. Про це повідомляє Офіс генпрокурора України.

За даними слідства, 3 лютого 2023 року окупаційні війська РФ з реактивних систем залпового вогню «Град» обстріляли м. Торецьк.

Внаслідок ворожої атаки 60-річний громадянин загинув, ще шестеро місцевих мешканців - троє жінок та троє чоловіків віком від 27 до 62 років зазнали поранень різного ступеню тяжкості. Пошкоджено будинки, автомобілі, магазин та прилеглі споруди.

Також окупанти з артилерії обстріляли смт Курахівку Покровського району. Поранення отримали 37 та 81-річні жінки і 76-річний чоловік.