Торецьк обстріляли з "Градів": одна людина загинула, шестеро поранені (фото) [ Редагувати ]
Одна людина загинула і дев'ять отримали поранення внаслідок обстрілу Торецька та Курахівки на Донеччині. Про це повідомляє Офіс генпрокурора України.
За даними слідства, 3 лютого 2023 року окупаційні війська РФ з реактивних систем залпового вогню «Град» обстріляли м. Торецьк.
Внаслідок ворожої атаки 60-річний громадянин загинув, ще шестеро місцевих мешканців - троє жінок та троє чоловіків віком від 27 до 62 років зазнали поранень різного ступеню тяжкості. Пошкоджено будинки, автомобілі, магазин та прилеглі споруди.
Також окупанти з артилерії обстріляли смт Курахівку Покровського району. Поранення отримали 37 та 81-річні жінки і 76-річний чоловік.
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