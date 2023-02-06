Головне завдання, яке перед собою ставили волонтери - щоб "Капітошка" був мобільним і економним.

У Хмельницькому волонтери обладнали спецавтомобіль для потреб військових. Лазнево-пральний комплекс на колесах має генератор, пральні машини, сушарку для одягу і душові. Все економно, мобільно і комфортно. "Капітошка" - так лагідно назвали автівку, вже готова вирушити на передову.

Гарячу водичку. Ну а зараз ми будем митися. Вибачайте за інтимні подробиці, але мені воїнів треба помити.

Військові випробовують "Капітошку". Ця лазня на колесах - дітище хмельницьких волонтерів.

Геннадій Годний, волонтер:

І одного разу я побачив відро на кірпічах і запитав: що у вас тут вариться в цьому відрі? Він каже: ми грієм воду мити ноги. Ну я хочу внести частинку свого тепла.

За кошти доброчинців за кордоном придбали два мікроавтобуса, які колись возили пошту. Першу автівку готували два місяці: обшили металом і перепланували. Тепер всередині - чотири душових, 4 пральні машинки, сушарка для одягу та взуття.

Геннадій Годний, волонтер:

Ось це місце, де рукомийник, обладнано зеркало, обладнано розетками, для того, щоб якщо будуть дівчата і користуються чи феном, чи дрімером, нашої потужності генератора вистачає.

У складі комплексу потужний генератор та насос, за допомогою якого можна наповнити 800-літрові ємності з будь-якої водойми.

Геннадій Годний, волонтер:

Без режиму прання ми можемо купати 60 чоловік одночасно одною заправкою води. Якщо ми добавляєм прання, я думаю, 40 покупається і 30 буде випрано комплектів одягу.

Та найскладніше було продумати режим "маскування" і безпеки.

Сергій Кунинець, волонтер:

Цей автомобіль має працювати таким чином, щоб не демаскувати себе. Як нагріти воду, не використовуючи диму, дров, не використовуючи гучних якихось пристроїв. Тому ми використали пушку, яка працює на дизельному паливі. Вона споживає всього півтора літра дизеля на годину.

Головне завдання, яке перед собою ставили волонтери - щоб "Капітошка" був мобільним і економним.

Ілля, командир 36 окремого стрілецького батальйону Збройних сил України:

Дуже хороша машина, ми можемо підвезти військовослужбовців з нуля, знайти будь-яку схованку для цієї машини і використати за призначенням. І дуже великий, що ми можемо набирати воду безпосередньо з криниці, з будь-якої водойми, яка є поблизу.

Перший лазнево-пральний комплекс на колесах, в який волонтери вклали близько пів мільйона гривень, днями вирушить на передову.

Сергій Вавринчук, волонтер:

Хлопці, чекайте. Ми до вас їдемо. Буде тепло, спокійно. Ви будете чисті і буде де висушити ваші речі.

Тим часом фахівці розпочнуть гогувати ще одного "Капітошку". Його обіцяють підготувати за два тижні.