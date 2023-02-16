Фіналізація війни в Україні буде мати вигляд повернення до кордонів 1991 року з побудовою іншого формату безпеки та політико-культурного простору.

Про це повідомляє радник голови Офісу президента Михайло Подоляк під час Kyiv Jewish Forum.

На його думку, фінал війни у будь-якому випадку буде таким, як потрібно Україні.

"Ми будемо мати десять-п'ятнадцять років для того, щоб побудувати інший формат безпеки в Європі. Цей формат має бути загальним для Європи, континенту і містить той чи інший військовий загальний альянс, куди у тому числі увійде Україна", - зазначив Подоляк.

Радник голови ОП переконаний, що в момент після війни Україна отримає певний проміжок часу, коли вона матиме підвищену суб'єктність і зможе ініціювати будь-які програми.

"Для України це буде фундаментально важливий час відразу після війни. Але це буде вікно можливостей не дуже довго. Ми маємо ним максимально швидко скористатися", - вважає він.

Однією з головних складових повоєнного періоду він бачить ментальну перебудову України. Це буде відхід від радянської спадщини і побудову іншого типу держави - більш прозорої, з меншою бюрократією та меншою корупцією.

"Друга складова - відносини на рівні країни-суб'єкта Східної Європи чи на рівні Європи. Це інший формат безпеки регіональної чи навіть загальноєвропейської. Це інший формат проговорення і роботи з ризиками, які йдуть від таких країн, наприклад, як Росія, Іран чи Північна Корея", - вважає радник голови ОП.