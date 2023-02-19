Протез для Руслани: 19-річна захисниця потребує допомоги [ Редагувати ]
19-річна захисниця Руслана Данілкіна потребує протезування ноги. Внаслідок ворожого обстрілу, дівчина постраждала та втратила кінцівку. Сім'я захисниці звертається по допомогу до всіх небайдужих.
"Майже рік вона захищала наш спокій у Запорізькому напрямку на першій лінії. Маленька тендітна дівчинка, але це тільки на перший погляд… Всередині неї стільки сили, волі та мужності. Вона смілива і відважна. При виконанні бойового завдання вона потрапила під ракетний обстріл (мінометно артилерійський). Вона втратила ногу", - розповідає сестра Руслани.
Сама ж Руслана розповідає, те, що вона залишилась живою - диво.
Наразі захисниця перебуває в Одесі. Їй потрібен час на освоєння та відпочинок після дороги та операції.
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