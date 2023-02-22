Втрати росії: Генштаб назвав нові дані [ Редагувати ]
Фото: генеральний штаб ЗСУ
За минулу добу, українські захисники знищили ще 620 окупантів. Загалом втрати росіян від початку повномасштабної війни становлять вже більш як 145 тисяч військових вбитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 145060 (+620) осіб ліквідовано,
- танків - 3334 (+8) од,
- бойових броньованих машин - 6569 (+7) од,
- артилерійських систем - 2345 (+7) од,
- РСЗВ - 471 (+0) од,
- засоби ППО - 243 (+0) од,
- літаків - 299 (+0) од,
- гелікоптерів - 287 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2026 (+3),
- крилаті ракети - 873 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5212 (+2) од,
- спеціальна техніка - 226 (+0).
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