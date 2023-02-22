Автобуси на передовій: як Закарпаття відправляє допомогу до деокупованих територій [ Редагувати ]
До півмільйона переселенців проживає на Закарпатті, а за час війни через регіон транзитом проїхало більше мільйона українців. І зараз Закарпаття - один з найбільших волонтерських хабів. Сюди приїжджають тонни продуктів для деокупованих територій. Але в пріоритеті - вантажі і транспорт для передової. До традиційних позашляховиків нині додалися і автобуси. Євген Соломін - детальніше розповість далі.
Закарпаття з перших днів війни розкрило обійми для українців, які тікали від російських бомб. Залізничний вокзал "Ужгород" прийняв, нагодував та відправив у Європу сотні тисяч українців. А потім зустрічав тих, хто повертався додому в Україну.
На згадку про це на першому пероні встановили камʼяну валізу з іграшкою.
Відправляється швидкий поїзд Ужгород-Київ. Будьте обережні!
Євген Соломін, кореспондент:
Це Совине гніздо – памʼятка 18 століття. З 24 лютого тут розташувався один з найбільших гіманітарних центрів.
Тут годували, вдягали, вислуховували та давали притулок переселенцям. Та й продовжують це робити. А ще організували поставки необхідних речей для армії та фронту.
До війни я був українським письменником, а зараз майже рік займаюся волонтерством. Завдяки пожертвам українців під час війни, ми з командою придбали 119 авто для ЗСУ. Такі джипи і пікапи виконують функції евакуації поранених з окопів. Рятують життя.
Андрій Любка, волонтер, письменник:
Це закарпатець на псевдо "Мадяр" під Бахмутом з окремою тактичною групою аеророзвідки "Птахи мадяра"працює по росіянах із неба.
А Мавіків 3Т не вистачає! Не те, що не вистачає! Категорично немає! Тому хропачня спить спокійно…ну не завжди!
Розслаблятися не на часі - твердять бійці. Бо фронт потребує.
Василь Демʼянчук, заступник голови Закарпатської обласної ради:
Транспортний засіб - це розхідний матеріал. Ми багато вже відправили легкових машин. Джипів. Не шкода цих машин. Шкода хлопців, які іноді гнуть у цих транспортних засобах.
Нині виникла потреба у містких автобусах. Вони можуть підвезти якомога ближче великі групи бійців до потрібних місць на фронті.
Це один із автобусів для фронту - його придбали в Чехії.
Володимир Мідянко, волонтер з м. Тячів:
Хороший стан. Сам на ньому сюди приїхав. Все працює, теплий. Хлопцям не соромно віддавати. Так! Ми з перших днів працюємо: бронежилети, продукти харчуванняметалошукачі, взуття, працюємо для перемоги нашої держави - України.
Тим часом волонтери готують до відправки вантажні автомобілі. Та закликають українців памʼятати, що від тилу залежить броня на війні.
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