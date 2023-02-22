Відважні, сталеві, героїчні...Все це про наших бійців, які боронять Україну від окупантів. Сьогодні у Музеї війни презентують фото-проєкт "Захисники". Це унікальна експозиція світлин українських воїнів, які вже понад рік чинять опір ворогові. Усе побачила Олена Логінова.

Виставка, присвячена нашим захисникам, відкрита. І цій події не завадили сигнали повітряної тривоги. Тут багато людей, військовослужбовці, волонтери, музейники, представники Мінкультури і Генштабу.

Тут зібрані 60 фотографій наших воїнів, проект "Захисники" - унікальний. Адже світлини були зроблені під час спеціальної музейної експедиції на лінію фронту. А автором фотографій є швецький волонтер польського походження Анджей Маркевич.

Юрій Савчук, Генеральний директор музею Історії України у Другій Світовій війні:

Проект розпочався влітку і в супроводі представників Генштабу ми подолали близько 2000 км. Це було розтягування наших військових...прифронтових... І ми робили ці фото я, і волонтер Анджей Маркевич, автентичний поляк, але громадянин Швеції. Який в нашому музеї 3 місяці перебував як волонтер, відважився героїчно на цю поїздку, на цю подорож.

На фото - військовослужбовці різних видів та родів Збройних сил України. Більшість з них і досі на фронті - боронять Україну.

Володимир Старокінь, старший офіцер культурологічного відділу ЗСУ:

Тут військовослужбовці, які безпосередньо були на позиціях і забирали 3,4 години і вони фотографувались. Розпочинали з Харківщини, їздили по всій лінії зіткнення, Донецька обл.

Ті люди, які брали участь, вони готувались іти на позиціх або прийшли з позицій. Це були населені пункти, де до ліній зіткнення 15 км, 10 км.

Знімки робили на території Харківщини, Дніпропетровщини, Миколаївщини, Одещини та Київщини.

Антон Логов, художник виставки:

Це відповідальнмй проект. Для кожного українця захисник - це таке близьке. В кожній родині є людина, яка захищає свого побратима, свою родину. Це були тривалі фотосесії, брали спеціальні зони декопування, щоб на чорному тлі висвітлювати характерні риси наших героїв. Це були люди, які не знали, що їх будуть фотографувати, вони були не готові. Коли герої стають звичайними людьми, вони скромні, ліричні - це художні портрети.

Фото і справді вражають - вони розташовані так, що здається, ніби ти заглядаєш в очі нашим воїнами. На виставку до роковин повномасштабного вторгення росії в Україну можуть потрапити всі охочі. Триватиме вона щонайменше впродовж наступного місяця.