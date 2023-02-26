Після свята Масляної та Прощеної неділі настає Великий піст, за допомогою якого віряни готують свої душу та тіло до світлого свята Воскресіння Ісуса Христа. Цей піст найдовший та найсуворіший у році, він триває сім тижнів і закінчується напередодні Великодня.

Великий піст присвячений сорокаденному перебуванню Ісуса Христа у пустелі, саме тому він триває близько сорока днів. Кожен тиждень Великого посту присвячений події або святому: Торжество Православ'я, Григорія Палами, Хрестопоклонний, Іоанна Лествичника, Марії Єгипетської, Вхід Господній в Єрусалим.

Православні віряни цього року відзначать Великдень 16 квітня. У них Великий піст в цьому році триватиме з 27 лютого по 15 квітня.

Найскладнішими вважаються перший день посту - Чистий понеділок і передостанній - Велика п'ятниця: в ці дні передбачається повна відмова від їжі, можна пити тільки воду. Найбільш суворі на тижні - середа і п'ятниця (в середу Христа зрадили, в п'ятницю - розіп'яли), але є послаблення в суботу та неділю.

Календар харчування на Великий піст 2023

1 тиждень посту

Тиждень суворого посту. У понеділок (27 лютого) потрібно повністю відмовитися від їжі, з вівторка по п'ятницю - сухоїдіння, субота і неділя - гаряча їжа з олією, трохи вина.

2-6 тиждень посту

Понеділок, середа, п'ятниця - сухоїдіння, вівторок і четвер - гаряча їжа без олії, субота і неділя - гаряча їжа з олією, трохи вина.

7 тиждень посту

Дозволено тільки сухоїдіння, в п'ятницю (14 квітня) потрібно повністю відмовитися від їжі.

Сухоїдіння за однією із версій передбачає вживання рослинної їжі, яка не піддавалась термічній обробці, неварених продуктів і хліба.

Менш жорсткий варіант - це відмова від їжі, приготовленої у воді або змащеній рідиною (наприклад, олією). При цьому, деякі священнослужителі вважають, що кожна людина, враховуючи спосіб життя і стан здоров'я, може обрати найбільш відповідний для неї варіант.